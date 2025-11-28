Papardo tra nuovi investimenti e vecchie criticità nelle cura oncologiche

L’Ospedale messinese si distingue per la capacità di attrazione e l’impegno finanziario sul futuro, ma mostra gravi problemi di efficacia e tempestività negli interventi

Il rapporto dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), basato sul “Modello di valutazione delle prestazioni” per il 2024, mette in luce grandi differenze tra le strutture sanitarie italiane. L’ospedale “Papardo” di Messina si posiziona in modo contrastante nelle classifiche nazionali, registrando eccellenze in alcune aree (come gli investimenti) e gravi criticità nell’efficacia delle cure e nei tempi di attesa.

Le criticità nell’accessibilità e nelle cure oncologiche

L’analisi dell’area Accessibilità per il Papardo rivela un quadro molto problematico soprattutto per le prestazioni chirurgiche urgenti:

Tumore al colon: Il dato più allarmante riguarda la chirurgia oncologica al colon: solo il 7,7% dei pazienti che ha richiesto l’intervento viene operato entro i 30 giorni, un dato che pone il Papardo tra i peggiori in Italia, lontanissimo dal 95% di eccellenza registrato dagli Ospedali Civili di Brescia.

Relativamente al Pronto Soccorso, il Papardo si distingue positivamente rispetto a molti ospedali italiani: solo il 6,7% dei pazienti ha una permanenza maggiore o uguale a 8 ore, un dato significativamente più basso rispetto a Roma (Policlinico Tor Vergata, 25,2%) e vicino alle eccellenze del Sud come il San Carlo di Potenza (1%). Ma per quanto riguarda gli abbandoni del PS (Punto di Servizio), il Papardo registra un preoccupante 10,6%, posizionandosi nella parte alta della classifica.

Processi organizzativi: mobilità attiva e inefficienza chirurgica

L’area Processi Organizzativi (che valuta l’efficienza interna) è classificata come Medio/Bassa per il Papardo.

Mobilità Attiva Alta Complessità: L’ospedale di Messina risulta essere un polo di attrazione rilevante per i pazienti provenienti da altre Regioni o Province per prestazioni ad alta complessità. Il Papardo attira il 27% di ricoveri da fuori Regione, posizionandosi dietro solo al Mauriziano di Torino (33%). Questo indica un riconoscimento per le sue specializzazioni.

Sostenibilità economico-patrimoniale e investimenti

Dal punto di vista della Sostenibilità Economico-Patrimoniale (che in Sicilia è classificata come Medio/Bassa), il Papardo presenta dati contrastanti:

Costi: Il Papardo ha un Costo Medio per giornata di degenza molto alto, pari a 728,7 € per giornata, posizionandosi al secondo posto in Italia, subito dietro Cosenza (827,6 €). Anche il costo del personale (43%) , dei dispositivi medici (8,5%) e dei farmaci (2,0%) sul valore della produzione è in linea con la media o leggermente superiore.

L’area Investimenti è l’unica in cui il Papardo riceve una valutazione di Alto o Molto Alto.

Rinnovo Tecnologico e Vetustà: Il Papardo presenta un tasso estremamente elevato di apparecchiature con più di 10 anni di esercizio , pari all’ 83,3% del totale, un dato che lo rende il peggiore in Italia per vetustà delle attrezzature.

In sintesi, i dati Agenas 2024 per il Papardo dipingono un quadro complesso: un centro di eccellenza nella capacità di attrazione e di investimento nel futuro, ma con gravi problemi di efficacia e tempestività nelle cure oncologiche e ortopediche, in parte imputabili a processi organizzativi inefficienti e a un parco tecnologico in gran parte obsoleto.