Al Papardo nuovo centro di riferimento per il mal di testa

Accesso di terzo livello in Neurologia per la diagnosi e il trattamento delle cefalee

Il nuovo Centro Cefalee dell’Unità operativa complessa di Neurologia dell’ospedale Papardo, diretta dal dottor Fabrizio Ciappina, del quale sono responsabili le dottoresse Claudia Anna Mastroeni e Melania Caffarelli, offre un percorso diagnostico e terapeutico per tutte le tipologie di cefalea con accesso di III livello; in linea con i Pdta (percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) della Regione Siciliana per il trattamento di pazienti affetti da cefalea.

Multidisciplinare

Il Centro Cefalee dell’Unità di Neurologia garantisce la presenza di specialisti neurologi e di un équipe multidisciplinare per la diagnosi e la cura delle cefalee, tramite la presa in carico di pazienti affetti da cefalea con forme ad alta frequenza e croniche e forme farmaco-resistenti, pazienti con cefalea secondaria, e/o che necessitano della prescrizione di trattamenti avanzati ed innovativi; pazienti affetti da cefalea da abuso di medicamenti, pazienti che necessitano di terapie per la gestione dell’emicrania cronica refrattaria.

Al Papardo è possibile usufruire di approccio multidisciplinare, è presente infatti un servizio di radiologia avanzata con tomografia assiale computerizzata e risonanza magnetica nucleare funzionale (Tac e Rmn funzionale); è presente inoltre personale specializzato, tenici di neurofisiopatologia per studi elettrofisiologi (Maria Clara Nostro, Luana Billeri e Vincenzo Spateri) ed anestesisti con ambulatorio dedicato alla terapia del dolore di cui il referente è il dottor Giuseppe Cama. Grazie a questa multidisciplinarietà e interdisciplinarietà è possibile avviare un percorso terapeutico specifico e personalizzato che comprende le seguenti opzioni: terapia farmacologica tradizionale; terapia con anticorpi monoclonali; trattamento di disassuefazione; agopuntura.

Donne incinte e adolescenti

I servizi proposti dal Centro Cefalee sono rivolti a soddisfare anche la crescente richiesta assistenziale proveniente da due specifiche sottopopolazioni di pazienti affetti da cefalea, ovvero: le donne in gravidanza (o in allattamento) e gli adolescenti. Nell’Ambulatorio Cefalee, già attivo su prenotazione nei locali della Neurologia, il primo compito del neurologo è quello di stabilire se il paziente soffre di una cefalea di natura primaria (non causata da altre patologie) o secondaria, distinzione fondamentale ai fini prognostici e terapeutici. Una volta appurata, in casi selezionati, la natura primaria della cefalea, giungendo, ad esempio, ad una diagnosi di emicrania, si intraprende un percorso terapeutico personalizzato e si valuta la risposta nel tempo. La cefalea impatta negativamente sulla qualità della vita di coloro che ne soffrono, soprattutto quando si presenta con un’elevata frequenza, limitando l’attività sociale, relazionale e lavorativa. Ciononostante viene spesso scarsamente considerata e mal valutata dal punto di vista diagnostico.

Il Centro Cefalea del Papardo consente dunque un’adeguata gestione della cefalea al fine di migliorare la qualità della vita del paziente.