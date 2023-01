Parapendio fatale a Castelmola, s'indaga sulla sicurezza. In rianimazione donna ferita - Tempostretto

Si tenta di ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita ad Alessandro Melfa. Ancora grave l'argentina in volo con lui

MESSINA – Resta riservata la prognosi per la cinquantenne di origini argentine coinvolta nell’incidente in parapendio costato la vita all’istruttore Alessandro Melfa. I medici dell’ospedale Cannizzaro di Catania non si sbottonano, l’esito dell’operazione al femore destro fanno ben sperare ma le sue condizioni sono ancora molto delicate. Il profondo trauma cranico, quello toracico, le molte ulteriori fratture hanno fatto propendere per il ricovero in rianimazione, dove è ancora sotto stretta osservazione medica.

Intanto muovono i primi passi gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. La Procura di Messina ha aperto un fascicolo esplorativo che servirà a raccogliere gli esiti del lavoro sul posto dei Vigili del fuoco di Letojanni e la raccolta delle testimonianze. Al vaglio soprattutto le condizioni di sicurezza, l’attrezzatura utilizzata dall’istruttore 52enne, originario del catanese ma residente a Gallodoro, l’organizzazione dei lanci. Dai primi rilievi pare che il biplano abbia incrociato i cavi dell’alta tensione.

Leggi qui La storia: gli scatti prima della tragedia