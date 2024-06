Parcheggi di Pace e Contemplazione, Basile firma l’ordinanza per la riapertura

Un provvedimento atteso sulla litoranea nord dopo quasi due anni di stop

MESSINA – Litoranea nord: il sindaco Basile ha firmato oggi l’ordinanza e giovedì 27 giugno, tempi tecnici permettendo, riaprono i parcheggi di Pace e Contemplazione. Quasi due anni, per la precisione un anno e undici mesi dopo. Era il luglio 2022 quando, dopo un cedimento del parcheggio di Contemplazione, un’auto era finita in spiaggia. Il Demanio aveva deciso di chiuderlo insieme a quelli di Paradiso e Pace, per metterli in sicurezza.

I lavori nei due parcheggi sono durati meno di un mese. Tutto il periodo precedente ha riguardato l’attesa per la gara d’appalto. Resta chiuso, invece, il parcheggio di Paradiso. Lavori iniziati il 7 maggio, sequestrato tre giorni dopo per l’utilizzo di materiale non idoneo, da allora è trascorso un mese e mezzo e nulla si è mosso.

Commenta Raffaele Verso, presidente della V Municipalità: “Una boccata d’ossigeno ma si poteva fare prima e aspettiamo il progetto di riqualificazione della zona, nell’ambito della Città metropolitana, a cura dell’ingegnere Lentini”.

