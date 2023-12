Parcheggi litoranea, Caminiti in commissione: "I tempi? Non dipendono da noi" - Tempostretto

L'assessore in commissione: "Attendiamo che le aree vengano riconsegnate al demanio, ma non sappiamo quando"

MESSINA – La riapertura dei parcheggi lungo la litoranea è tutt’altro che vicina. Ad annunciarlo era stato già il sindaco Federico Basile nei giorni scorsi (qui l’articolo con le sue dichiarazioni) e a ripeterlo oggi è stato l’assessore Francesco Caminiti. Ospite di una sessione di lavori congiunta tra prima e sesta commissione consiliare, invitato dai presidenti Salvatore Papa e Giuseppe Busà, Caminiti ha ripercorso quanto accaduto nelle ultime settimane.

Caminiti: “I tempi? Non dipendono da noi”

“Abbiamo già parlato più volte del tema – ha dichiarato -. I parcheggi sono stati chiusi con ordinanza del demanio e sono su aria demaniale, quindi l’unico ente che può aprirlo è il demanio. Le opere sono state realizzate dalla Città metropolitana insieme alla pista ciclabile. Intanto l’ufficio commissariale regionale sta portando avanti i lavori per la messa in sicurezza del litorale. Sono stati collocati 110 blocchi, oltre a 250 nella zona di Ganzirri. L’intervento andrà avanti a step. La mancanza dei blocchi di protezione è ciò che ha portato il demanio alla chiusura. Ora il progetto per la riapertura sarà rimodulato. I blocchi e l’intervento che si farà, però, è temporaneo solo per aprire i parcheggi. Quello definitivo della città metropolitana riguarda tutta la zona da annunziata a Trocadero”.

E ha concluso: “Con fondi nostri, del Comune, sistemeremo il basamento dei parcheggi per riaprirli. Ma si potrà lavorare solo quando le aree saranno riconsegnate dal commissario al demanio, non posso darvi una tempistica in tal senso. Queste date non dipendono da noi. Il progetto lo stiamo modificando perché dopo i sopralluoghi abbiamo visto che i blocchi sono stati sistemati, ma non ci è stato notificato niente. Saremo pronti quando si dovranno eseguire i lavori”.