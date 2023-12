Parcheggi litoranea, la riapertura è lontana. Basile: "Inizio lavori nei primi mesi del 2024" VIDEO - Tempostretto

Il progetto complessivo prevede anche la sistemazione del tratto di pista crollato a Pace

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – È stata posata la prima pietra, ma la riapertura dei tre parcheggi è ancora lontana. I lavori per la messa in sicurezza delle aree di sosta di Pace, Paradiso e Contemplazione procedono nei tempi previsti. Nella prima giornata si sono conclusi gli interventi del parcheggio A, oggi e domani si proseguirà con le aree denominate B e C. Ma questo è solo un primo step, propedeutico ai lavori per il rifacimento vero e proprio delle aree. Per quelli bisognerà attendere l’inizio del 2024. I parcheggi sono chiusi ormai da un anno e mezzo e nel vedere finalmente le ruspe in azione residenti e commercianti si sono quasi emozionati. E’ bene sottolineare, però, che per vederli aperti e fruibili ci vorrà ancora del tempo.

Basile: “Il progetto è pronto”

“Il progetto è pronto”, assicura il sindaco Federico Basile. Ma i tre parcheggi non riapriranno di certo a stretto giro. Ci vorrà qualche mese. Il progetto complessivo prevede la messa in sicurezza e nuova pavimentazione delle aree di sosta di via Consolare Pompea ma anche la sistemazione del tratto di pista ciclabile crollato anni fa a Pace, alle spalle del Trocadero.

Erosione costiera, il pontone tornerà a Messina in primavera

Nel frattempo si sono concluse anche le operazioni di posa dei massi del pontone arrivato a Messina da Chioggia. Le barriere e i pennelli a largo di Ganzirri e Torre Faro sono state rifiorite e il lavoro proseguirà poi in primavera con il tratto di costa che arriva fino all’Annunziata. La ditta che ha realizzato i massi in cemento riprenderà a produrli sempre al Porto di Tremestieri. In totale ne dovranno essere realizzati 1100, in questa prima fase ne sono stati realizzati e posati poco meno della metà.