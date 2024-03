Parcheggi litoranea, lavori pronti a partire. Basile: “Interventi tampone e apertura entro l’estate” VIDEO

Sarà la struttura commissariale a ripristinare le tre aree di sosta di Pace, Paradiso e Contemplazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A dicembre la posa dei massi a protezione dei tre parcheggi sulla litoranea nord, poi tutto si è fermato. Nessuna traccia di cantiere per il ripristino delle aree di sosta di Pace, Paradiso e Contemplazione chiuse ormai da due anni. Il nodo da sciogliere era burocratico perché in quelle zone c’è un intreccio di competenze.

Gli interventi tampone li farà la struttura commissariale

La struttura commissariale per il Dissesto idrogeologico, diretta da Maurizio Croce, avrebbe dovuto restituire le aree al Demanio e solo allora il Comune di Messina avrebbe potuto farne richiesta per avviare i lavori. Per evitare questi passaggi, che avrebbero fatto trascorrere altro tempo prezioso in vista dell’estate, si è trovato un accordo. Il sindaco Federico Basile e il direttore generale Salvo Puccio sono tornati dalla trasferta palermitana con questo risultato. Insomma sarà la struttura commissariale a eseguire i lavori e le spese saranno poi compensate con il comune.

Il progetto definitivo della Città metropolitana

In questa fase si tratterà solo di interventi tampone necessari per riaprire i tre parcheggi entro l’estate e il sindaco Basile ha assicurato che si riuscirà a concludere i lavori nei tempi. Il progetto di sostituzione dell’intera pavimentazione e dei tratti ammalorati della pista ciclabile dall’Annunziata al Trocadero sarà successivo e di competenza della Città metropolitana.