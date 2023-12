Parcheggi selvaggi sui marciapiedi vicini ad una scuola - Tempostretto

La segnalazione di un lettore

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buonasera, di seguito trasmetto due foto relative a “soste selvagge” da parte dei soliti incivili, sia a orario di ingresso che di uscita, sulle isolette in corrispondenza di attraversamenti pedonali in via Natoli, fronte Scuola Mazzini-Gallo. Grazie. Dimenticavo, mi chiamo Stefano Ristagno, ci metto ovviamente la faccia”.

Capita troppo spesso che automobilisti maleducati piazzino le loro auto sui marciapiedi appena rifatti nei pressi delle scuole, vanificando così l’obiettivo di rendere quelle aree più accessibili per studenti, genitori e pedoni. Speriamo che un rinnovato corpo di polizia municipale riesca a svolgere le sue mansioni con maggiore efficacia.