Parcheggio di Villa Dante gratis ma il cartello è minuscolo. E resta semivuoto FOTO - Tempostretto

Un piano e mezzo su due è privo di auto, ma alla guida è impossibile notare il foglio A4 in cui è comunicata la gratuità

MESSINA – Un piccolo foglio apposto all’ingresso e un altro, sempre formato A4, incollato alla base della sbarra, perennemente alzata. Sono questi i cartelli (o pseudo-tali) sistemati dall’Atm per informare la cittadinanza della gratuità del parcheggio Zaera Sud, cioè quello sotterraneo, su due piani, all’interno di Villa Dante. In attesa del completamento dei lavori dei vari parcheggi della zona, dal Viale Europa alla Via Catania, l’amministrazione ha più volte spiegato che sarà permesso parcheggiare gratis a Villa Dante.

Vuoto un piano e mezzo su due

In tanti però non lo sanno e passando con l’auto davanti all’ingresso è difficile “scoprirlo” con un cartello praticamente invisibile, impossibile da vedere alla guida. Ed è così che un parcheggio che potremmo definire “maledetto”, visto il poco utilizzo che ne fa la cittadinanza, resta ancora praticamente vuoto. Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 marzo, i posti occupati sono soprattutto quelli all’ingresso del primo dei due piani sotterranei. Ma anche questo, che ospita 108 stalli, è vuoto per metà e tra le auto in sosta ce ne sono alcune coperte dai teli, presumibilmente lì da tempo come fosse un garage privato.

E ovviamente la situazione è ancora peggiore al secondo dei due piani interrati, dove non c’è nemmeno una vettura. Tutto questo nonostante il traffico importante che veicola un’area come Provinciale, tra mercati e Gran Camposanto. Non mancano, fuori dal parcheggio, le auto “lasciate” sul Viale San Martino, dove non ci si potrebbe né fermare né sostare. E nelle vie “sotto” la Villa, da Via Napoli, Via Puglie, Via Teodoro Roosevelt o Via Reggio Calabria, le auto invece quasi si scontrano, parcheggiate una a ridosso dell’altra, a pochi centimetri di distanza.

