Parcheggio Europa Ovest, la prima parte aprirà il 23 dicembre

Finalmente fruibili i parcheggi tra rotatoria Zaera e ospedale Piemonte

Aprirà lunedì 23 dicembre la prima parte del parcheggio Europa Ovest, quello che dalla rotonda Zaera arriva fino all’ospedale Piemonte.

I lavori erano iniziati il 6 novembre 2023, più di un anno fa, e dovevano concludersi ad aprile ma si erano interrotti per la necessità di una variante, utile a consentire un accesso più agevole al pronto soccorso del Piemonte. Altri ritardi per il reperimento dei materiali, poi dallo scorso settembre l’accelerazione e ora le fasi finali. Così la città potrà nuovamente contare su preziosi stalli venuti a mancare negli ultimi tempi.

Già aperti i parcheggi Europa Est ed Europa Centro, per Europa Ovest non è comunque finita qui. Nel 2025 sarà la volta del cantiere per la parte che va dall’ospedale Piemonte all’incrocio col viale Italia, con la speranza che, stavolta, i tempi siano più brevi.