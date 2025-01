Parcheggio Europa Ovest, ora la seconda parte

Messina. Previsti lavori fino al 28 marzo nella parte dall'ospedale Piemonte al viale Italia

MESSINA – La prima parte è stata aperta lo scorso 23 dicembre. Trascorse le festività natalizie, è di nuovo tempo di lavori per il parcheggio Europa Ovest.

115 posti auto, dalla rotonda Zaera all’ospedale Piemonte, sono ora disponibili. A conclusione di tutto ce ne saranno altri 80, nella parte dall’ospedale Piemonte al viale Italia, per un totale di 195.

L’ordinanza numero 741 del 30 dicembre 2024 stabilisce il divieto di sosta dal 7 gennaio al 28 marzo 2025. I lavori, dunque, dovrebbero durare meno di tre mesi.

I parcheggi d’interscambio aperti, finora, sono 11, anzi 10 e mezzo, considerato appunto Europa Ovest. Gli altri sono via San Cosimo, Papardo, Gasometro, Gazzi Socrate, Bordonaro, via Catania, viale Europa centro, viale Europa est, Campo delle Vettovaglie e Palmara. Almeno per il mese di gennaio, ma forse anche oltre, resteranno tutti gratuiti. Poi alcuni, quelli più frequentati, potrebbero diventare a pagamento.

Per completare il quadro, è quasi pronto San Licandro, più indietro Giostra Sant’Orsola e Santa Margherita.