Parcheggio Europa Ovest, prima il rifacimento della condotta fognaria

Messina. Ecco perché i ritardi. La risposta del vicesindaco Mondello al presidente Cacciotto

MESSINA – “Lo stop ai lavori del parcheggio Europa Ovest si è reso necessario per programmare, a cura di Amam, il rifacimento della vetusta condotta fognaria sul controviale con l’obiettivo di migliorare la capacità idraulica della rete ed evitare così di intervenire invasivamente dopo la consegna”.

Lo ha detto il vicesindaco Salvatore Mondello al presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, ed al consigliere comunale Libero Gioveni nel corso di un incontro per fare il punto sui lavori del parcheggio.

I lavori sui sottoservizi sono previsti per i prossimi giorni e alla conclusione si procederà al completamento del parcheggio di interscambio, nella parte alta del Viale Europa.

“Ringraziamo il vicesindaco Mondello per aver prontamente riscontrato sia la nostra richiesta di incontro, sia i nostri legittimi dubbi sull’iter – dicono Gioveni e Cacciotto – così da poter rassicurare tutti quei cittadini che in queste settimane ci avevano espresso delle legittime preoccupazioni su quello che sembrava fosse diventato un cantiere fantasma”.