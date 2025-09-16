Parcheggio Giostra Sant’Orsola, lavori prorogati al 16 dicembre

Messina. Ancora un rinvio, si spera l’ultimo

MESSINA – Da ultima ordinanza dovevano concludersi il 15 settembre, cioè ieri, ma che era impossibile era visibile a occhio nudo. Allora ecco una nuova ordinanza che proroga i provvedimenti viabili su viale Giostra per permettere il completamento dei lavori del parcheggio d’interscambio Giostra – Sant’Orsola. L’ordinanza numero 1282, emessa ieri, estende i provvedimenti temporanei fino al 16 dicembre 2025.

L’area interessata dai lavori rimane la carreggiata centrale del viale, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi, dove da mesi sono in corso le opere per la costruzione del nuovo parcheggio.

La speranza è che questa sia l’ultima proroga e che il parcheggio possa finalmente diventare operativo prima delle festività natalizie.