Una segnalazione di una cittadina oggi

Il parcheggio in doppia fila continua a essere utilizzato a Messina da troppi cittadini, senza rispetto nei confronti degli altri. Una signora segnala di essere rimasta bloccata oggi per mezz’ora in un parcheggio: “Lo stesso signore che mi ha bloccato, con disinvoltura, ha poi pensato bene di parcheggiare in doppia fila un po’ più avanti…”.