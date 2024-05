Parcheggio Palacultura, ora la nuova data di apertura è metà luglio

Si attende il completamento del sistema di automazione

La decisione di aprirlo al pubblico risale al settembre 2022 ma il primo atto concreto è la delibera di giunta numero 99 dell’8 marzo 2024. Con quella delibera il parcheggio del Palacultura, 41 posti auto, è stato affidato ad Atm ma è ancora chiuso.

I costi

Le tariffe saranno le stesse dei parcheggi Villa Dante, Cavallotti e La Farina. Cioè un euro l’ora dalle 7 alle 21 e di due euro per tutto il periodo dalle 21 alle 7 (tariffa notturna). Per mezza giornata, dalle 7 alle 15 o dalle 13 alle 21, il costo è di 5 euro. Per l’intera giornata 9 euro, per tre giorni 25 euro, per sette giorni 55 euro.

Anche questo parcheggio sarà automatizzato, come di recente avvenuto negli altri tre. 41 posti auto non sono una grandissima dotazione ma possono essere un aiuto prezioso in una zona dove i parcheggi mancano. Basti pensare che i parcheggi per motorini accanto all’ingresso di via XXIV maggio sono spesso occupati da auto.

L’apertura

Per aprirlo si attende proprio il completamento del sistema di automazione. “La ditta è la stessa che ha automatizzato gli altri parcheggi – dice il presidente di Atm, Giuseppe Campagna -. Ci hanno detto che tutto potrà essere pronto entro metà luglio”.