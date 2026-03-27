Il Messina opposto alla Gelbison per tornare alla vittoria

Il Messina viene da tre sconfitte consecutive in casa, domenica alle ore 15 al "Franco Scoglio" torna la Gelbison, tra anni fa la decise Ragusa

MESSINA – Il Messina torna in casa al Franco Scoglio un campo che nelle ultime tra uscite tra le mura amiche ha consegnato alla squadra biancoscudata tre delusioni con tre sconfitte. I punti, comunque a passo di lumaca, capitan Garufi e compagni li hanno ottenuti in tre pareggi consecutivi fuori casa. La vittoria comunque manca dalla trasferta di Paternò.

Motivo per cui la sfida, valida come 29ª giornata del girone I di Serie D, di domenica alle ore 15 contro la Gelbison diventa di fondamentale importanza per riprendere quel discorso salvezza, anche passando dai playout ma con un piazzamento migliore, frenato bruscamente mentre le altre qualche colpo lo stanno piazzando.

L’avversario Gelbison

La Gelbison sta facendo un ottimo campionato e al momento si trova in sesta posizione, appena fuori dalla zona playoff con 42 punti conquistati. Nelle ultime tre giornate sono arrivate tre pareggi contro Vigor Lamezia, Savoia e Nuova Igea Virtus, curiosamente tutti e tre per 1-1.

La formazione di mister Massimo Agovino non perde in campionato da sette partite, ultima caduta in casa contro la Reggina. L’ultima sconfitta esterna invece è datata 4 gennaio 2026 in casa del Sambiase. Tra le file dei calabresi Lorenzo Liurni e Michel Ferreira sono i calciatori più pericolosi avendo segnato rispettivamente 9 e 7 gol fin qui.

Il precedente dell’andata

All’andata la sfida vide il Messina portare a casa i tre punti in trasferta. Un gol a zero segnato a inizio secondo tempo da Saverino, bravo a suggerire l’invito a Touré inserendosi. Quella fu anche l’ultima vittoria in trasferta del Messina del girone d’andata e la penultima in ordine di tempo fuori casa prima di sconfiggere il Paternò in questo 2026.

Tra le due formazioni c’è anche un altro precedente, in casa al Franco Scoglio e favorevole al Messina, di quando nel maggio 2023 (immagine in evidenza di quella partita) Ragusa segnando nei minuti finali salvò il Messina in Serie C condannando i calabresi alla retrocessione in D dove domenica le due squadre si reincontreranno.

Biglietti per Acr Messina – Gelbison

Prezzi ridotti del 50% in vista della sfida delicata in casa contro al Gelbison. In Curva l’intero costerà 12€ compresi diritti di prevendita, 8€ per “Curva Amici del Messina”. In tribuna B biglietti a 15€, mentre in tribuna A 17€. Per il settore ospiti tagliandi in vendita a 15€. Promozione studenti, nati dal 2010 in poi, biglietti in tribuna B a 2€.

Per la partita di domenica 29 marzo i biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket, sia online, che nei punti vendita fisici di Messina e provincia. In città presso Bisazza Gangi in Largo San Giacomo, Bossa Biglietterie in via Cannizzaro, Dieffe Vacanze in via Catania, Il Botteghino in viale della Libertà, Tabaccheria Bisazza in via Centonze, Tabaccheria Manganaro sulla Ss114. In provincia presso Orlandina Viaggi in via Piave a Capo d’Orlando, Tabaccheria Valenti in Piazza Matteotti a Capo d’Orlando, Orma Tour in via Mazzini a Patti, Agenzia Viaggi Chydas in via Medici a Sant’Agata di Militello, Mickan Viaggi in via Umberto I a Spadagora, Tabacchi La 6 in via Bagnoli Croci a Taormina, Tabaccheria Grandi Numeri in viale Europa a Torregrotta.