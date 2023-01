Parco Aldo Moro ancora chiuso. Un anno fa gli annunci, solo ora il via libera - Tempostretto

Pareri positivi ma la strada è ancora lunga. 60 giorni per i ricorsi, poi la gara d'appalto

MESSINA – A un anno dalla grande presentazione del progetto di riqualificazione, poi effettivamente non partito nei tempi indicati, si torna a parlare di Parco Aldo Moro. Era il 27 gennaio 2022 quando l’allora sindaco Cateno De Luca, a pochi giorni dalle dimissioni, insieme alla vicesindaca dei tempi, Carlotta Previti, aveva aperto i cancelli del polmone verde del Viale Regina Margherita a cronisti e curiosi, mostrando le immagini di ciò che si sarebbe dovuto realizzare entro l’estate. Poi, invece, tutto è slittato ancora. L’ultimo stop proprio pochi mesi fa, quando mancava la Via, la Valutazione d’impatto ambientale, da parte della Regione Siciliana.

La determina della conferenza di servizi

Quasi un anno dopo, è il direttore generale Salvo Puccio a firmare la determina con cui si chiude positivamente la conferenza di servizi. Un passo in avanti importante, perché Parco Aldo Moro, inserito nel progetto di “Infrastrutture Verde e Blu da Città del Passaggio a Città del Paesaggio e del Mare (ForestaME)”, finanziato con fondi dal Pon metro – React Eu per circa 2 milioni di euro, può garantire alla città un importante area verde, da destinare a grandi e piccini, aumentando la vivibilità di una parte di Messina a grande densità abitativa. E con questo tassello la fase decisiva sembra avvicinarsi.

Il sì in conferenza di servizi

Nella determina si legge che a dare i pareri positivi nella conferenza di servizi, per quello che viene nominato “Progetto pilota 1, riabilitazione di Parco Aldo Moro”, sono stati i dipartimenti Servizi territoriali e urbanistici e Servizi tecnici, la Soprintendenza, l’Amam, l’Ingv, l’Enel, Fastweb, Tim, Wind, Vodafone, Italgas e Open Fiber. Nessun parere contrario e quindi progetto approvato. Cosa accadrà ora? Conclusa la conferenza dei servizi, si dovrà attendere. Ci sono 60 giorni per presentare un eventuale ricorso al Tar Catania, dal momento in cui la determina è stata inserita e pubblicata nell’albo pretorio. Poi si passerà alla gara d’appalto e solo dopo alla fase esecutiva. Insomma: ci vorrà ancora tempo.