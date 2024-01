Un parco a Camaro al posto delle baracche sotto il ponte della ferrovia, lavori aggiudicati

Ora l’obiettivo della consegna e inizio entro il 31 marzo

Sarà l’associazione temporanea di imprese composta da Iseco srls e L Impianti (ausiliaria Cincotti Costruzioni srl) a realizzare un Parco Urbano a Camaro al posto delle baracche sotto il ponte della ferrovia.

Con determina numero 9688 del 23 novembre 2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ed è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato con domande da inviare entro il 4 dicembre. Selezionati dieci operatori, la nuova scadenza era il 18 dicembre.

Calcolate le offerte anomale, l’aggiudicataria è stata scelta con il criterio del minor prezzo, un ribasso del 33,019 % su un importo a base di gara di 1 milione 274mila euro e un corrispettivo contrattuale di 826mila euro più iva, quindi 922mila euro.

I tempi dei lavori sono fissati dalle scadenze del Pnrr: consegna entro il 31 marzo 2024, fine entro il 30 aprile 2025.

L’altro parco

E a Camaro si attende ancora la ripresa dei lavori, fermi da dieci anni, per il parco di Sant’Antonio. Febbraio potrebbe essere il mese giusto. “Tra un mese partiremo coi lavori nella piazza adiacente all’anfiteatro e in un secondo momento passeremo all’anfiteatro” – dice il commissario per il risanamento, Marcello Scurria.