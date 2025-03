Parco La Fenice, priorità alla sicurezza: “I tempi dipendono dalle verifiche tecniche” FOTO

L'assessore Minutoli, la presidente di Messinaservizi Interdonato e l'urbanistica in sopralluogo con i consiglieri. Bisogna capire come procedere e trovare le risorse

MESSINA – Ripristinare i giochi, l’arredo urbano e le parti in cui non si può accedere perché rischioso. Sono queste le priorità per arrivare all’apertura del parco La Fenice, a pochissimi metri dal viale Giostra, ancora chiuso nonostante sia stato completato diverso tempo fa. E sono state ribadite ancora una volta durante la seduta odierna della prima commissione consiliare, presieduta da Salvatore Papa e richiesta da Giandomenico La Fauci, che si è occupato della questione più volte. La commissione stessa si è occupata della vicenda già a inizio mese.

Minutoli: “I tempi? Dipendono dalle verifiche tecniche”

Presenti alcuni rappresentanti dell’ufficio urbanistica, la presidente di Messinaservizi Mariagrazia Interdonato, e l’assessore Massimo Minutoli. Quest’ultimo ha spiegato ai presenti: “Inseriremo questa struttura nel contratto delle Messinaservizi per la pulizia e sulla gestione ragioneremo con Messina Social City. Con l’urbanistica lavoreremo per capire alcuni aspetti”. Poi ha aperto al dialogo con il nuovo comitato La Fenice che sarà giuridicamente istituito in breve tempo, come ha spiegato il presidente Silvestro Bonanno.

E Minutoli ha aggiunto: “Tra Messinaservizi, verde pubblico, urbanistica e Municipalità faremo quadrato insieme ai cittadini. Bisogna guardare nei bilanci per capire con che somma intervenire. Deve essere pronto prima di poter aprire”. E i tempi? “Se non riesco a capire quanti soldi servono non possiamo saperlo. L’impegno che abbiamo preso è di ripristinare questa situazione. Ora dobbiamo verificare quali siano le risorse che servono per abbattere le criticità e restano ancora diversi punti da mettere in sicurezza. La tempistica oggi dipende dalle verifiche dei tecnici intanto su ciò che bisognerà fare”.

Insomma, bisognerà aspettare. Ma la priorità più che l’apertura stessa, dopo 5 anni di chiusura, è che tutto avvenga in piena sicurezza viste le dimensioni dell’area e la destinazione d’uso, cioè bambini e famiglie più di chiunque altro. Tra giochi e strutture varie, il parco La Fenice potrebbe diventare un fulcro della città, in una zona spesso considerata difficile e con una vista mozzafiato sullo Stretto.