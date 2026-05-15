 Parco Magnolia, ok al progetto. Aggiudicazione lavori entro giugno

Parco Magnolia, ok al progetto. Aggiudicazione lavori entro giugno

Redazione

Parco Magnolia, ok al progetto. Aggiudicazione lavori entro giugno

venerdì 15 Maggio 2026 - 14:30

Stanziati 2,6 milioni di euro per la bonifica e la riqualificazione dell'area di Giostra

Gli uffici della Struttura Commissariale hanno approvato il progetto di bonifica e riqualificazione del Parco Magnolia a Giostra. Un passaggio fondamentale che consentirà di completare entro il mese di giugno l’aggiudicazione dei lavori che restituiranno alla fruizione un’area di oltre 5.300 metri quadrati di grande interesse storico e ambientale.

Il progetto prevede che i lavori di bonifica siano contestuali alla riqualificazione e vengano monitorati costantemente, raggiungendo il duplice obiettivo della valorizzazione e della salvaguardia. Nell’area ex Volano insistono sia il Ficus magnoloides, l’albero monumentale fra i più grandi della Sicilia ed un’età stimata di oltre 200 anni, che i resti della storica Villa De Gregorio.

L’importo complessivo dei lavori è di oltre due milioni e seicentomila euro (circa due milioni a base d’asta), progettista per la bonifica è l’ingegnere Giuseppe Morganti e per la riqualificazione l’architetto Cristina Fera, rup Danilo De Pasquale.

Il progetto rispetta tutte le peculiarità dell’area, facendo sì che i cittadini possano usufruire anche di spazi destinati ai giochi, al relax, attività sportive di carattere amatoriale, momenti di socializzazione per i più piccoli ma anche per gli anziani. Una parte del parco sarà riservata ai legami con la storia e le tradizioni del quartiere di Giostra. Per quanto riguarda i resti di Villa De Gregorio saranno oggetto di restauro, recupero, manutenzione e conservazione.

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