Parco Magnolia, ok al progetto. Aggiudicazione lavori entro giugno

Stanziati 2,6 milioni di euro per la bonifica e la riqualificazione dell'area di Giostra

Gli uffici della Struttura Commissariale hanno approvato il progetto di bonifica e riqualificazione del Parco Magnolia a Giostra. Un passaggio fondamentale che consentirà di completare entro il mese di giugno l’aggiudicazione dei lavori che restituiranno alla fruizione un’area di oltre 5.300 metri quadrati di grande interesse storico e ambientale.

Il progetto prevede che i lavori di bonifica siano contestuali alla riqualificazione e vengano monitorati costantemente, raggiungendo il duplice obiettivo della valorizzazione e della salvaguardia. Nell’area ex Volano insistono sia il Ficus magnoloides, l’albero monumentale fra i più grandi della Sicilia ed un’età stimata di oltre 200 anni, che i resti della storica Villa De Gregorio.

L’importo complessivo dei lavori è di oltre due milioni e seicentomila euro (circa due milioni a base d’asta), progettista per la bonifica è l’ingegnere Giuseppe Morganti e per la riqualificazione l’architetto Cristina Fera, rup Danilo De Pasquale.

Il progetto rispetta tutte le peculiarità dell’area, facendo sì che i cittadini possano usufruire anche di spazi destinati ai giochi, al relax, attività sportive di carattere amatoriale, momenti di socializzazione per i più piccoli ma anche per gli anziani. Una parte del parco sarà riservata ai legami con la storia e le tradizioni del quartiere di Giostra. Per quanto riguarda i resti di Villa De Gregorio saranno oggetto di restauro, recupero, manutenzione e conservazione.