Torre Faro: la scuola riparte dopo l’incendio, lavori aggiudicati

Il Comune di Messina sblocca le risorse per superare i danni causati dal rogo

MESSINA – orre Faro si prepara a rimettere a nuovo il proprio plesso scolastico. Il Comune di Messina ha chiuso l’iter amministrativo per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria necessari nel plesso “Città di Firenze”, danneggiato da un principio d’incendio che aveva compromesso la piena agibilità e funzionalità dell’edificio.

I lavori sono stati aggiudicati alla Edil Gi del geometra Alberto Giacobbe con un ribasso dell’8,50% sull’importo a base d’asta, portando la spesa contrattuale per la sola esecuzione delle opere a poco più di 49.400 euro, ai quali si sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di circa 53.500 euro, oltre all’Iva.

Il cambio in graduatoria e la copertura economica

La procedura amministrativa aveva registrato inizialmente l’offerta migliore da parte di un’altra ditta, che aveva proposto un ribasso del 13%. Per sopravvenuti motivi familiari, l’operatore economico primo in graduatoria ha dovuto rinunciare all’incarico, formalizzando la propria indisponibilità.

Il settore tecnico comunale ha così fatto scorrere la graduatoria, individuando subito la seconda migliore offerta e procedendo con tutte le verifiche di rito sul possesso dei requisiti.

L’investimento complessivo messo in campo dall’amministrazione per far fronte all’emergenza ammonta a 67.000 euro, cifra che comprende oltre ai lavori edili e agli oneri per la sicurezza anche le competenze tecniche, l’Iva, le spese per l’Anac e il conferimento a discarica dei materiali di risulta.

I tempi di consegna

La durata complessiva del cantiere è stata fissata in novanta giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori. L’obiettivo dell’amministrazione è completare il ripristino strutturale ed elettrico nel più breve tempo possibile, restituendo alla comunità scolastica e alle famiglie di Torre Faro un edificio sicuro, funzionale e pronto a riprendere le attività senza disagi per gli studenti.