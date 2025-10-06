 Pari del Ct Vela Messina a Sassuolo all'esordio in Serie A1

I peloritani rimontano grazie alle due vittorie in doppio, nei singolari solo Fausto Tabacco aveva portato il punto

Il Ct Vela Messina pareggia a Sassuolo, nella prima giornata del campionato a squadre maschile di tennis di A1, e torna in Sicilia con un punto molto importante. Grande prova d’orgoglio dei ragazzi del capitano Francesco Caputo che, sotto per 3 a 1 dopo i singolari, sono riusciti a vincere entrambi i doppi e chiudere il match, sul sintetico emiliano, sul punteggio di 3 a 3. Domenica prossima, il Ct Vela ospiterà il Santa Margherita Ligure che, nell’altro incontro di questa prima giornata, ha avuto la meglio nei confronti di Perugia.

Prestazione maiuscola per Fausto Tabacco che, in apertura, ha sconfitto Federico Bondioli, numero 389 del ranking Atp. Perso il primo set per 6-3, Tabacco si aggiudicava il secondo set per 7-5, nel terzo scattava 4 a 1, Bondioli recuperava il break di svantaggio ma, sul 4 a 3, Fausto riusciva a strappare la battuta al giocatore di casa e poi chiudeva al nono game 6-3. Sull’altro campo Giorgio Tabacco subiva un duplice 6-4 da Enrico Dalla Valle.

Nel terzo singolare, Fabio Varsalona cedeva a Mattia Ricci per 6-1, 7-6, ma il rammarico più grande per i peloritani arrivava dalla partita fra i due numeri 1, Federico Arnaboldi e Jakub Paul. Lo svizzero del Ct Vela, numero 293 al mondo, si è trovato avanti di un set (7-5) e di un break (4 a 2) nel secondo, per poi subire la rimonta di un ottimo Arnaboldi che, così, portava avanti Sassuolo per 3 a 1 al termine dei singolari.

Nei doppi si compiva il capolavoro del Ct Vela. La squadra del presidente Tato Spatari riusciva a vincere entrambe le partite al super tie break. Fabio Varsalona e Jakub Paul avevano la meglio su Bondioli e Ricci, mentre i fratelli Tabacco sconfiggevano Arnaboldi e Dalla Valle per 15 a 13, annullando anche un match point agli avversari sull’11 a 10. Fausto e Giorgio la chiudevano al quarto tentativo utile.

Sc Sassuolo-Ct Vela 3-3
Bondioli vs F. Tabacco 6-3, 5-7, 3-6
Dalla Valle vs G. Tabacco 6-4, 6-4
Arnaboldi vs Paul 5-7, 7-6 (2), 6-4
Ricci vs Varsalona 6-1, 7-6 (2)
Arnaboldi-Dalla Valle vs F. Tabacco-G.Tabacco 4-6, 6-3, 13-15
Bondioli-Ricci vs Jakub-Varsalona 4-6, 6-3, 5-10

La prima giornata del campionato di A1 – girone 2
Sporting Club Sassuolo – Ct Vela 3-3
Santa Margherita Ligure – Junior Perugia 4-2
Classifica: Santa Margherita Ligure 3; Ct Vela e Sc Sassuolo 1; Junior Perugia 0.
Prossimo turno (domenica 12 ottobre): Ct Vela-Santa Margherita Ligure (ore 9); Junior Perugia-Sc Sassuolo (ore 10).

