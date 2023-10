Pari del Filari in casa del Tennis Modena alla prima trasferta stagionale - Tempostretto

I tre punti del Filari Tennis arrivano da Castelnuovo e Droguet nei singolari e nel doppio giocato insieme

MODENA – Nella seconda giornata del campionato di Serie A2 maschile il circolo tirrenico ha impattato sul sintetico del Tennis Modena per 3-3. Match in perfetto equilibrio tra le due formazioni. Filari veniva da una vittoria in casa, mentre per Modena era l’esordio stagionale dopo un turno di riposo forzato alla prima.

Gli uomini del capitano Giacobbe mantengono l’imbattibilità nel girone 3 e, anche se sorpassati dall’Eur Sporting Club, mantengono il piazzamento in solitaria in seconda posizione a quota quattro punti. Nella prossima giornata si torna in casa, alla Cittadella Sportiva Universitaria, dove domenica mattina ospiteranno il Team Avino.

Tennis Modena – Filari Tennis 3-3

Equilibrio sia nei singolari quanto nei doppi. Apre la sfida la vittoria netta di Luca Castelnuovo contro Leonardo Taddia, il modenese racimola appena tre giochi cedendo 2-6 1-6. Più difficile da sbrigliare la matassa per Alberto Caratozzolo che cede al giocatore di casa in tre set, doppio 6-0 per Ludovico Vaccari, in mezzo la reazione del messinese che aveva vinto il secondo parziale per 7-5. Il secondo punto per il Filari arrivava grazie a Droguet che nel match contro l’altro straniero Sanchez prevaleva 6-1 6-3. A riportare nuovamente l’equilibrio era il tennista di casa Iacopo Mangiafico che superata l’alfiere del Filari Francesco Conti per 6-2 6-4.

L’incontro si decideva quindi ai doppi dove proseguiva l’equilibrio. Stavolta a passare in vantaggio erano i locali grazie alla vittoria di Mangiafico/Vaccari ai danni di Caratozzolo/conti per 6-3 6-1, ma sul campo adiacente replicavano con un doppio 6-3 Droguet-Castelnuovo contro Sanchez/Taddia.