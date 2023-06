Pari in rimonta del Ct Vela Messina contro Firenze in B1 femminile - Tempostretto

Fabrizia Cambria, vittoria in singolare e in doppio, evita la sconfitta alla formazione messinese che si giocherà la permanenza nella categoria ai playout

MESSINA – La formazione del Ct Vela Messina aveva fortunatamente due risultati a disposizione e dopo un inizio pessimo, la sconfitta nei primi due singolari di giornata, è stato grazie all’apporto della peloritana Fabrizia Cambria (nell’immagine in evidenza) che ha evitato la sconfitta nell’ultima partita di stagione regolare che avrebbe sancito la retrocessione diretta in Serie B2 femminile.

Cambria è riuscita a tenere in vita le “veline” conquistando il terzo singolare e poi in coppia con Elena Bogdan ha conquistato il secondo punto di giornata al Ct Vela che grazie al pareggio ha tenuto dietro nella classifica del girone 1 il Ct Firenze. Scampata dunque l’ultima posizione che prevede la retrocessione diretta.

Alla formazione del presidente Barbera adesso non resta che attendere di sapere chi sarà il prossimo avversario ai playout, una delle due quinte piazzate negli altri due gironi dove la classifica molto corta non permette di fare una previsione se non a giornata conclusa.

Il presidente Barbera segue una partita in compagnia di Fabrizia Cambria

Per il Ct Vela Messina oggi in campo l’ucraina Elena Bogdan, la palermitana Giuliana Giardina e la messinese Fabrizia Cambria. A disposizione c’erano anche Teresa Cambria e Giuliana D’Ambrogio, il capitano Gino Visalli e il direttore sportivo Salvi Contino hanno seduto in panchina.

Ct Vela Messina – Ct Firenze 2-2

Ad aprire la sfida sui campi di viale della Libertà due incontri, nel primo sono opposte le due straniere e numeri uno dei rispettivi circoli, Bodgan per la formazione di casa e Pochtovyk, e sull’altro campo la giovane palermitana Giuliana Giardina per il Vela sfida Lisa Piccinetti. Dopo un primo game interlocutorio, in cui la toscana prende le misure a campo e vento, il match non avrà storia: dodici giochi consecutivi per la tennista ospite che porta subito avanti Firenze.

Giuliana Giardina seduta in panchina con Gino Visalli

In contemporanea ottima partenza anche di Pochtovyk che imbriglia nello scambio Elena Bogdan che cede il primo parziale per 6-2. La reazione nel secondo set per la giocatrice di casa la vede mettere alle corde l’avversaria che non riesce a contenere i colpi esplosivi della tennista “velina”. Nel terzo decisivo set Bogdan ottiene il break al primo gioco, ma lo restituisce immediatamente a zero. Poi sotto 2-3 cede un’altro turno di battuta all’avversaria che si issa sul 5-2 salvando a sua volta una palla che se trasformata per la messinese sarebbe valso il nuovo pareggio. Bogdan non riuscirà a rientrare in gioco, commettendo errori gratuiti sanguinosi che permetteranno alla sua avversaria di gestire e chiudere il terzo set in suo favore sul 6-3.

Elena Bogdan a colloquio col ds Contino, sullo sfondo Teresa Cambria e Giuliana D’Ambrogio

Ultimo singolare di giornata, quando il Vela è sotto 0-2 e non può più vincere, nelle mani di Fabrizia Cambria, messinese cresciuta nel vivaio del circolo. La sorella più grande delle due Cambria in forza al Ct Vela, l’altra è Teresa oggi convocata ma non impegnata in campo come Giuliana D’Ambrogio, scappa subito via sul 2-0 nel primo set. Allungo addirittura con doppio break ai danni di Bianca Caselli che quando si ritrova sotto 1-5 e salva set point ha una reazione. Cambria comunque riesce a chiudere il primo parziale sul 6-3. Ad inizio secondo set c’è battaglia, Firenze ottiene il break ma Cambria pareggia immediatamente, dal 2-2 allungo decisivo di Cambria che archivia la pratica con quattro giochi consecutivi.

La concentrazione di Fabrizia Cambria durante il singolare

Sotto 1-2 rimane da disputare il doppio che può decidere la retrocessione diretta per una delle due squadre. A Firenze serve vincere, a Messina occorre strappare il pari. La sfida è a senso unico con Bogdan e Cambria Fabrizia che hanno la meglio anche piuttosto agevolmente della coppia fiorentina formata da Pochtovyk/Caselli che conquistano soltanto due giochi nel secondo parziale.

Tabellino

Giuliana Giardina vs Lisa Piccinetti 1-6 0-6

Elena Bogdan vs Krystyna Pochtovyk 2-6 6-1 3-6

Fabrizia Cambria vs Bianca Caselli 6-3 6-2

Bogdan/Cambria vs Pochtovyk/Caselli 6-0 6-2

Risultati girone 1 e classifica

Ct Eur – Sc Casale 4-0

At Piombino – Tc Rungg Bolzano 2-2

Ct Vela Messina – Ct Firenze 2-2

Riposava: Ct Bari

Ct Eur 17 punti (finale promozione)

Sc Casale 12 punti (semifinale promozione in casa contro una terza)

At Piombino 11 punti (semifinale promozione in trasferta contro una seconda)

Ct Bari 10 punti (salva)

Tc Rungg Bolzano 8 punti (playout andata e ritorno contro una sesta)

Ct Vela 3 punti (playout andata e ritorno contro una quinta)

Ct Firenze 1 punti (retrocessa in B2)

Articoli correlati