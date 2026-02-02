Partenza in salita per Akademia Messina, Freschi: “Piano piano arriveranno i risultati”

La situazione in pool promozione non migliora per Messina, prossimo turno sfida contro Busto Arsizio sconfitta anche nella prima giornata

MESSINA – Una partenza in salita contro Talmassons per il Gruppo Formula 3 Messina. Un impatto quasi traumatico nella pool contro una delle favorite alla promozione. Dopo un set non all’altezza ottima reazione nei due set successivi per la squadra di coach Freschi che commenta: “L’approccio alla partita è stato molto traumatico per la squadra. Ci siamo trovati di fronte di un avversario forte. Non ha permesso alle nostre ragazze di trovare un buon ritmo di gioco. Poi, piano piano, sciogliendo un pochino la tensione e cercando di stare un po’ più legate tra loro, nel corso del secondo e del terzo set, abbiamo mostrato qualcosina in più che ci deve servire da spunto per la partita successiva”.

Bene nel fondamentale di difesa, qualcosa da rivedere in attacco dove nonostante gli ultimi arrivi Galic continua a fornire prestazioni anonime, con Felappi all’opposto che si disimpegna bene e Viscioni che torna in banda ma si alterna con Kiss, inamovibile Zojzi unica in doppia cifra per Messina: “Non c’è una parte che spicca positivamente e una in senso contrario – spiega coach Freschi – C’è un’alternanza di livello nell’arco della partita. Quando la partita diventa difficile e le scelte sono sempre meno nel corso della gara, per queste ragazze che, ribadisco sono molto giovani e devono assaporare questo tipo di livello, crescono le difficoltà”.

La sensazione è che la squadra, giocando con più serenità, senza l’assillo del risultato, sia riuscita a esprimersi meglio. Su quale aspetto potrà contare Messina per il prosieguo di questa Pool Promozione dove ricordiamo serve guadagnare una posizione per giocare la terza fase: “La fiducia nei propri mezzi – conclude coach Freschi – Purtroppo, queste partite ti mettono di fronte a qualche limite in più, ma l’idea è sempre quella di credere nelle proprie potenzialità, perché poi, piano piano, i risultati arriveranno”. Nel prossimo turno Messina sfiderà in trasferta Busto Arsizio, fanalino di coda del girone B e ora squadra più vicina in classifica e su cui fare la corsa. La vittoria piena di Messina la porterebbe a pari punti con le bustocche ma davanti in virtù di una partita vinta in più, 3 contro 2.

Risultati 1ª pool promozione

Trentino – Busto Arsizio 3-1

Roma – Fasano 2-3

Talmassons – Messina 3-0

Costa Volpino – Padova 1-3

Brescia – Melendugno (in programma lunedì sera)

Classifica

Costa Volpino, Talmassons 18 punti (6 vittorie)

Brescia* 16 (5)

Roma 15 (4)

Padova 14 (5)

Trentino 13 (5)

Melendugno* 13 (4)

Fasano 12 (5)

Busto Arsizio 8 (2)

Messina 5 (2)

*una partita in meno

