“Partiamo da qui” a Roma: il movimento politico culturale sbarca nella capitale

La responsabile per l'attività romana sarà Alessandra Iacattuni

ROMA – Il movimento politico culturale “Partiamo da qui” sbarca a Roma. Nato come progetto di ispirazione liberale, democratico e moderato, che si propone di offrire soluzioni innovative per i cittadini, basandosi su un dialogo aperto e inclusivo, il movimento guidato dal presidente Ninni Petrella dalla costa tirrenica di Messina si è ora radicato nella capitale, grazie alla responsabile per Roma Alessandra Iacattuni.

Petrella: “Offrire una visione politica aperta”

Petrella ha spiegato: “La cultura liberale, troppo spesso fraintesa o strumentalizzata dai partiti tradizionali, ha bisogno di nuovi spazi per esprimersi e affermarsi. Con Partiamo da Qui, vogliamo offrire una visione politica basata sull’apertura e sul rispetto delle diversità, superando le barriere ideologiche che hanno spesso bloccato il progresso del nostro Paese”.

Iacattuni: “La sfida è radicare il movimento a Roma”

Iacattuni ha aggiunto: “La nostra sfida è radicare il movimento in ogni municipio di Roma, creando una rete capillare di Responsabili Territoriali che lavoreranno a stretto contatto con i cittadini. Abbiamo l’obiettivo di offrire soluzioni concrete ai problemi quotidiani e di riportare al centro del dibattito i valori liberali: apertura, responsabilità e inclusione. Credo profondamente nei giovani e nel loro potenziale. Non è vero che i giovani non hanno stimoli: spesso mancano le condizioni affinché possano formarsi, lavorare, costruire e crescere come cittadini e come persone. È nostro compito creare queste condizioni, e questo è un obiettivo prioritario condiviso pienamente con Partiamo da Qui, che tra l’altro ha già in attivo una sezione giovanile in Sicilia. Vogliamo realizzare spazi di aggregazione dove i giovani possano esprimersi, apprendere e sviluppare competenze”.

Iacattuni, spiegano da “Partiamo da qui”, porta al movimento una visione pragmatica e innovativa. Dopo quasi vent’anni alla direzione di un’agenzia di viaggi e incentive, ha ricoperto ruoli di rilievo nel panorama politico romano, collaborando con la lista civica Alfio Marchini e prendendo parte attivamente a diverse campagne elettorali. Recentemente, si è dedicata al settore turistico e alla promozione di iniziative per il benessere sociale e culturale. “Partiamo da Qui” si propone di essere una piattaforma per un nuovo protagonismo civico, basata su un liberalismo autentico che punta a unire piuttosto che dividere. La nascita del Movimento a Roma è solo il primo passo di un progetto più ampio, che ambisce a crescere e diffondersi in tutta Italia.