Passo avanti per l’Acr Messina: deliberata la convenzione per l’uso dello stadio

La squadra potrà usare il terreno di gioco del San Filippo anche per gli allenamenti. La convenzione assicura alla società maggiore serenità gestionale

MESSINA – Il Comune di Messina con delibera di Giunta di ieri, mercoledì 17 ottobre, ha dato il via libera alla convenzione con il Messina per l’utilizzo dello stadio “Franco Scoglio” nel corso della stagione agonistica 2024-2025. Questo atteso provvedimento assicura alla società guidata dal presidente Sciotto un contesto gestionale più sereno da diversi punti vista. Vediamo più in dettaglio i punti salienti dell’intesa, che avevamo anticipato qualche giorno fa.

L’Acr Messina potrà allenarsi allo stadio

La società potrà utilizzare l’impianto per le gare ufficiali e per gli allenamenti. Quest’ultima opportunità risolve un problema lamentato con forza da Giacomo Modica. L’allenatore del Messina ha infatti, evidenziato a più riprese la mancanza di un campo regolamentare in cui effettuare la rifinitura pre-partita ed eseguire almeno un allenamento settimanale. Con la stipula della convenzione e la possibilità di accedere al terreno di gioco del San Filippo per la preparazione atletica e tattica, le prospettive su questo fronte diventano più confortanti e la squadra potrà certamente trarne beneficio. Il Comune si è comunque premurato di sottolineare che nell’uso dell’impianto l’ACR Messina dovrà usare la diligenza del “buon padre di famiglia”. Ed è auspicabile che sia così, dal momento che il terreno di gioco quest’anno risulta ben curato ed è giusto che non si rovini per nessun motivo.

Foresteria, servizi bar e parcheggi

All’ACR Messina il Comune ha anche concesso l’uso di alcuni locali della “foresteria” interni allo stadio, dove potranno alloggiare componenti del sodalizio. Assegnata anche l’organizzazione dei servizi bar negli appositi locali interni al San Filippo, nel rispetto della normativa commerciale e sanitaria inerente la somministrazione di alimenti e bevande. La società del presidente Sciotto curerà anche l’organizzazione dei servizi di parcheggio in occasione delle partite che si disputeranno nello stadio San Filippo, in conformità alle disposizioni dell’Autorità di P.S. e della Polizia Municipale.

Gli obblighi dell’Acr Messina

In cambio dell’utilizzo dello stadio, l’Acr Messina si è impegnata a sostenere una serie di responsabilità fondamentali. Prima di tutto, la società dovrà garantire la custodia dell’impianto 24 ore su 24.

L’ACR Messina è poi chiamata a garantire la pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali dell’impianto, compresa la foresteria. La manutenzione straordinaria, invece, sarà a carico del Comune. Tuttavia, il Comune potrà concedere all’ACR di effettuare interventi urgenti, qualora fossero necessari per garantire l’agibilità dell’impianto e la salvaguardia dell’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive. I conseguenti oneri economici possono essere compensati con le somme dovute al Comune di Messina per l’utilizzo dell’impianto.

Il concessionario si impegna, inoltre, a utilizzare lo stadio esclusivamente per attività sportive e potrà consentire, senza pregiudizio per lo svolgimento delle gare delle proprie squadre, l’utilizzazione del campo da parte di altre Società calcistiche cittadine per l’effettuazione di eventuali gare disposte d’ufficio dalla F.I.G.C. e dalla competente Lega.

Responsabilità e assicurazione

L’ACR Messina terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone ed a cose, sue o di terzi, per effetto o in occasione dell’uso dei beni concessi e comunque in dipendenza dell’utilizzo dell’impianto sportivo. L’ACR si farà anche carico delle conseguenze di eventuali danni in sede civile, stipulando, a garanzia, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose connesse all’utilizzo degli impianti, per il campionato 2024-2025, per un valore non inferiore ad un milione di euro,

Fornitura del gasolio

Infine, il Comune, tramite la società in house MSBC – Messina Servizi Bene Comune SpA, provvederà a rifornire l’impianto del gasolio necessario per le caldaie dello stadio, fino a un massimo di 11.000 euro. Questo costo sarà coperto da un incremento delle tariffe per l’uso dello stadio durante gli incontri che è stato stabilito in 3200,00 Euro.

Situazioni debitorie pregresse

Nella delibera con cui è stata autorizzata la stipula della convenzione si prende atto che l’ACR Messina è debitrice di somme per l’utilizzo dello stadio in relazione alle precedenti stagioni agonistiche e si demanda ai dirigenti dei Dipartimenti “Servizi alla persona e alle imprese” e “Servizi manutentivi” di procedere alle verifiche per la definizione degli importi definitivi che l’Acr Messina deve al Comune, con pagamento degli importi dovuti. Nel caso in cui l’Acr non adempirà a quanto indicato si procederà alla revoca della convenzione.

