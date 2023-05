Patti, 4 denunce per violazione al codice della strada. Controlli dei carabinieri su 60 veicoli - Tempostretto

Numerose le contravvenzioni

PATTI – I carabinieri della Compagnia di Patti hanno eseguito accertamenti si più di 60 veicoli e oltre 100 persone con la contestazione di diverse violazioni al codice della strada. Una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza, e le è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Inoltre 2 giovani sono stati segnalati alla prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, detenute per uso personale. Nel corso del servizio un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni, poiché trovato in possesso di 17 cartucce a palla calibro 12, detenute illegalmente. Infine due persone sono state denunciate per furto aggravato, in concorso. I carabinieri hanno fermato i due persone che poco prima avevano asportato un faretto con pannello solare, posizionato su un palo per la pubblica illuminazione.