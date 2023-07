Patti, motociclista finisce sul guardrail in curva e muore - Tempostretto

Michele Arduca, 40 anni, ha avuto l'incidente in una strada a scorrimento veloce

PATTI – Ancora un incidente mortale e ancora una volta la vittima è un motociclista. Sulla strada a scorrimento veloce, verso Patti Marina, un quarantenne siciliano, residente a Reggio Calabria, avrebbe perso il controllo del mezzo ed è finito sul guardrail. Il tutto all’altezza di una curva. L’impatto è stato durissimo per Michele Arduca, originario di Marsala, che lavorava in un’azienda odontotecnica. Il motociclista è stato trasportato dall’ambulanza in direzione dell’ospedale ma sarebbe morto prima d’arrivare al “Barone Romeo”.

Sul luogo la polizia stradale di Sant’Agata di Militello. Indagini in corso. Lo scorso 5 luglio è morto, in un incidente, l’architetto Giovanni Cipriano.