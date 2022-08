Patti, paura per otto bagnanti: il mare forte li blocca alle grotte di Mongiove - Tempostretto

La Capitaneria di porto, con due unità e un Rescue Swimmer, ha operato il salvataggio, dopo essere stata allertata dagli stessi bagnanti al numero 1530

PATTI – Sono partiti per una normale giornata estiva alla volta della piccola spiaggia vicino le grotte di Mongiove, nel Comune di Patti, ma il maltempo ha fatto sì che peggiorassero le condizioni del mare. Così otto persone sono rimaste bloccate sulla spiaggia, isolate, e salvate dalle motovedette della Capitaneria di Porto, allertata dagli stessi bagnanti al numero 1530.

L’intervento del Rescue Swimmer

La Capitaneria di porto di Milazzo ha immediatamente disposto l’invio in zona di una motovedetta e di un battello pneumatico con un soccorritore marittimo a bordo. Quest’ultimo si chiama Rescue Swimmer ed è una figura professionale in grado di recuperare e soccorrere le persone in difficoltà. Le unità coinvolte hanno individuato prontamente i malcapitati e proprio il Rescue Swimmer si è immerso per effettuare il recupero, poiché le onde hanno reso difficoltoso l’avvicinamento del battello alla spiaggia.