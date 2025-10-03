 Patto Locale per la Lettura Città di Messina 2025-2028: le istanze da presentare entro il 16 ottobre

Patto Locale per la Lettura Città di Messina 2025-2028: le istanze da presentare entro il 16 ottobre

Redazione

venerdì 03 Ottobre 2025 - 10:30

Gli aderenti si impegneranno a supportare la rete territoriale per la promozione della lettura

ll Comune di Messina ha pubblicato all’Albo Pretorio l’Avviso pubblico rivolto ad associazioni culturali, scuole, librerie, ecc… finalizzato alla sottoscrizione del Patto locale per la Lettura 2025-2028. L’obiettivo è creare una rete collaborativa tra enti pubblici e privati per promuovere la lettura come diritto fondamentale e risorsa strategica per la crescita culturale e sociale della città.

Il Patto, uno strumento riconosciuto dalla legge nazionale 15/2020, mira a diffondere la lettura come abitudine sociale, ampliando la base dei lettori abituali e stimolando il loro ruolo di promotori del piacere di leggere. L’iniziativa si basa sull’idea che la lettura sia un elemento di coesione e inclusione sociale, utile a contrastare la povertà educativa e a promuovere il benessere individuale e collettivo.

Gli aderenti si impegneranno a supportare la rete territoriale per la promozione della lettura, mettendo a disposizione risorse, strutture e competenze. L’obiettivo è ideare e realizzare iniziative congiunte per raggiungere un pubblico sempre più vasto, inclusi coloro che hanno un rapporto sporadico con i libri o sono in situazioni di difficoltà (ad esempio, in carcere, ospedale o casa di riposo).

Le istanze dovranno pervenire tramite pec a protocollo@pec.comune.messina.it e per conoscenza a pattoperlalettura@comune.messina.it entro giovedì 16 ottobre 2025.

