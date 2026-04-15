 Paura all'alba: schianto contro il casello di Messina Nord - Villafranca Tirrena

Paura all’alba: schianto contro il casello di Messina Nord – Villafranca Tirrena

Redazione

Paura all’alba: schianto contro il casello di Messina Nord – Villafranca Tirrena

mercoledì 15 Aprile 2026 - 14:15

Tanti danni ma fortunatamente non ci sono feriti

Un violento impatto ha scosso il primo mattino alla barriera di Messina Nord. Poco prima delle 5, un’auto è finita fuori controllo proprio mentre imboccava il varco dedicato al pedaggio automatico.

La dinamica

Il mezzo stava procedendo nel varco riservato ai sistemi di pagamento elettronico quando, per motivi ancora da appurare, è andato a sbattere con forza contro le protezioni metalliche a ridosso della barriera. La parte anteriore del veicolo ha riportato grossi danni nell’urto con le lamiere del guardrail.

I soccorsi

Nonostante la gravità della collisione e le condizioni dell’auto dopo l’incidente, le persone a bordo non avrebbero riportato traumi critici. Sul posto sono intervenuti gli addetti alla viabilità e le forze dell’ordine per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta origine della sbandata, che al momento resta al vaglio degli inquirenti. Qualche rallentamento si è registrato durante le operazioni di rimozione del mezzo e messa in sicurezza della corsia.

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