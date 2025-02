Il pedaggio di Villafranca si paga ancora. In attesa di altri pareri

Il Cas ha inviato la convenzione al Ministero e alla Regione

Si sperava nella gratuità già dal 1. febbraio, invece il pedaggio di Villafranca è ancora attivo. La bozza di convenzione tra il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, e la società Stretto di Messina è ora pronta ma il presidente Filippo Nasca l’ha inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione Siciliana.

“Acquisito il parere delle Amministrazioni vigilanti – dice – verrà stipulato l’accordo previsto dalla Legge di bilancio 2025 (articolo 1 comma 524), con l’obiettivo di venire incontro ai disagi di automobilisti e trasporti commerciali che percorrono quotidianamente la tratta autostradale interessata, utilizzando la stazione di uscita e di entrata di Villafranca”.

Le cifre

Quello svincolo frutta al Cas introiti per circa 2 milioni di euro all’anno. La convenzione prevede un ristoro al Consorzio di 5 milioni per due anni, quindi sovrabbondante di 1 milione, considerate anche le possibili perdite di incassi per chi sceglierà di usare lo svincolo di Villafranca, al posto di quello di Rometta, per risparmiare.

Uno stratagemma che, in realtà, almeno d’estate potrebbe non essere conveniente. Il rischio, infatti, è di ritrovarsi in lunghe code per percorrere i 3 chilometri e mezzo di distanza fra Villafranca e Rometta, con aumento di costi di carburante che andrebbero a pareggiare se non anche a superare il risparmio del pedaggio.

Il pedaggio di Rometta

Per evitarlo, avevamo avanzato l’ipotesi di dimezzare il costo del casello di Rometta, da 1 euro e 20 fino a 60 centesimi, con quel milione in più. In questo modo gli automobilisti potrebbero essere incentivati a usare l’autostrada in luogo delle strade locali. Tra Saponara e Rometta, in particolare, l’unica strada percorribile è la Statale 113. L’alternativa s’interrompe su un ponte progettato vent’anni fa e mai completato.