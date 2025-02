Quel legame tra pedaggio di Villafranca e ponte incompiuto tra Saponara e Rometta

Fondamentale una viabilità alternativa alla strada statale 113

La firma era stata annunciata per il 31 gennaio ma ancora non c’è stata. La società “Stretto di Messina” ci dice che sarà a breve, poi potrebbe passare ancora un mese per l’attuazione. E’ in attesa di ufficialità l’abolizione del pedaggio di Messina Nord Villafranca. Una battaglia condotta da anni, in prima linea dall’ex consigliere Mario Biancuzzo, e ora vicina al lieto fine, almeno per due anni.

Sono stati stanziati, infatti, 5 milioni, cifra che dovrebbe essere sufficiente considerato che l’incasso annuale dal casello di Villafranca è di 2 milioni. C’è da considerare, però, un probabile calo di introiti al casello di Rometta perché alcuni sceglieranno di usare lo svincolo di Villafranca, distante 3 chilometri e mezzo, per risparmiare il pedaggio. Una scelta che, almeno d’estate, potrebbe non essere conveniente perché il rischio è di impiegare fino a mezz’ora per percorrere quella poca distanza, considerato che da sempre nei mesi estivi il traffico aumenta di gran lunga.

Dimezzare il costo a Rometta?

Ne abbiamo parlato qui, avanzando la proposta, con quel milione residuo, di dimezzare il costo (da 1.20 a 60 centesimi) del casello di Rometta. A quel punto, ancor più, non sarebbe conveniente usare lo svincolo di Villafranca perché il risparmio sarebbe azzerato dal costo maggiore di carburante.

Il ponte sul torrente Saponara

A prescindere, comunque, la sola strada statale 113 non può bastare come alternativa. E un’alternativa da Milazzo a Rometta c’è, tra lungomari e altre strade, ma tra Rometta e Saponara s’interrompe. In realtà era stata finanziata nell’ambito del Patto territoriale del Tirreno del 2004 con 1,6 milioni e in parte anche realizzata ma è rimasta incompiuta.

Negli anni, Rometta e Saponara si sono date colpa a vicenda ma, a questo punto, poco importa di chi sia la colpa, quel che conta è completare il ponte sul torrente Saponara. Secondo gli ultimi calcoli, la somma necessaria per completare i lavori è di 365mila euro, neppure tanto in rapporto all’importanza dell’opera. E sarebbe prevista tra le compensative del Ponte sullo Stretto. Ma va completata al più presto, a prescindere dal ponte… maggiore.

Da corso Francesco Saija, a Rometta, si arriverebbe a via Aretusa (o Aretusea), a Saponara, da qui fino al mare. Saponara ha solo 500 metri di costa, di cui solo la metà con un piccolo lungomare e la restante metà su una strada (la via Aci) più interna. Da qui, poi, si arriva al lungomare di Villafranca. Ecco perché il ponte incompiuto sul torrente Saponara è l’unico ostacolo alla strada da Villafranca a Milazzo e viceversa.

Nella mappa il percorso dalla fine del lungomare di Villafranca e poi a Saponara. Nel rettangolo piccolo la parte di ponte sul torrente Saponara già realizzata e rimasta incompiuta, nel rettangolo grande la parte ancora da realizzare per il collegamento con corso Francesco Saija, a Rometta