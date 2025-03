“Il pedaggio di Villafranca sarà sospeso quando inizieranno i lavori del Ponte”

Lo dice la sottosegretaria Matilde Siracusano, dopo che la norma è stata aggiornata

“Lo stop al pedaggio autostradale nella tratta tra Messina e Villafranca, e viceversa, non subirà alcun tipo di rallentamento. Nel momento in cui inizieranno i lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto i cittadini non pagheranno più quando faranno la spola tra la città peloritana e il vicino centro urbano tirrenico”.

Così Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Nelle ultime settimane qualcuno, a livello locale, aveva tifato contro questa misura, scommettendo sul fatto che l’iniziativa sarebbe finita su un binario morto. Anche per smentire i gufi, nel decreto sulla pubblica amministrazione, appena approvato dal Consiglio dei ministri, vengono ulteriormente specificate e aggiornate le disposizioni riguardanti questo tema e già contenute nella scorsa legge di bilancio.

La Società Stretto di Messina potrà dunque procedere, senza il bisogno di attendere altre certificazioni ministeriali, nella stipula dell’accordo con il Consorzio autostrade siciliane (Cas), in modo da essere pronti ad interrompere immediatamente il pagamento del pedaggio nel momento in cui – auspicabilmente tra pochi mesi – apriranno i cantieri per la costruzione del Ponte. E il nostro impegno non finirà con il raggiungimento di questo importantissimo risultato, continueremo a lavorare per rendere lo stop strutturale e cancellare per sempre questo pedaggio”.

