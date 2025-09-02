Pedalata Solidale 2025, il via da Palazzo Zanca: la prima tappa è da Messina a Mistretta

L'evento, promosso da Maf Italia, si concluderà a Trapani

MESSINA – È partita lunedì mattina da piazza Unione Europea la carovana di ciclisti della Pedalata Solidale. Si tratta della seconda edizione dell’evento promosso da Maf Italia con il patrocinio e il sostegno del Comune di Messina e della Città Metropolitana di Messina. Maf è l’acronimo di Mission Aviation Fellowship. Si tratta di una organizzazione umanitaria di ispirazione cristiana che abbatte le distanze attraverso l’aviazione.

Le tappe

Prima della partenza è stato l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro a esprimere il proprio sostegno all’iniziativa e a dare il benvenuto agli atleti. Tre saranno le tappe: Messina-Mistretta, Mistretta-Palermo e Palermo-Trapani. Tra i ciclisti in partenza anche il campione paralimpico di Manduria, Leonardo Melle.

Finocchiaro: “Sport strumento di inclusione”

Finocchiaro ha spiegato: “Messina è orgogliosa di essere città di partenza di questa straordinaria avventura che unisce sport, solidarietà e condivisione. Iniziative come la Pedalata Solidale dimostrano quanto lo sport possa essere uno strumento di inclusione e di sensibilizzazione. Auguro a tutti i partecipanti di vivere un’esperienza ricca di emozioni e di incontri, portando con sé il saluto e l’abbraccio della nostra comunità”.

Dalemmo: “Aviazione importante in caso di emergenza”

All’avvio presente anche Graziano Dalemmo, direttore di Maf Italia. Ha affermato: “Con questa pedalata vogliamo sensibilizzare la collettività sull’importanza dell’aviazione in caso di emergenze e calamità naturali e sulla necessità di ridurre le distanze. Siamo certi della solidarietà della gente che incontreremo lungo il percorso”. Poi ha consegnato all’assessore una lettera di ringraziamento scritta da Gregorio Pecoraro, il sindaco di Manduria.