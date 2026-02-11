 Messina. Piove e Ganzirri si allaga come al solito, in attesa dei lavori VIDEO

Messina. Piove e Ganzirri si allaga come al solito, in attesa dei lavori VIDEO

Silvia De Domenico

Messina. Piove e Ganzirri si allaga come al solito, in attesa dei lavori VIDEO

mercoledì 11 Febbraio 2026 - 13:00

Le opere, per evitarlo, sono state aggiudicate proprio la scorsa settimana e dovrebbero finire a settembre

MESSINA – La pioggia non aspetta e Ganzirri, come da triste copione, si allaga nuovamente. Mentre i residenti si trovano a fare i conti con i consueti fiumi di fango e acqua che invadono le carreggiate, resta sullo sfondo l’attesa per un’opera consegnata proprio la scorsa settimana. Un intervento necessario non solo per la viabilità, ma soprattutto per porre fine all’inquinamento del lago causato dagli scarichi fognari che, nel tempo, hanno portato a livelli critici di colibatteri.

Il cronoprogramma prevede una durata dei lavori di sette mesi dalla firma del contratto, un tempo che oggi, tra le pozzanghere e i disagi, sembra lunghissimo ai cittadini che attendono soluzioni concrete.

La tecnologia dei pozzi drenanti

Il progetto mira a rivoluzionare la gestione delle acque piovane che provengono dalle aree urbanizzate vicine. Il cuore dell’opera consiste nella realizzazione di 14 pozzi drenanti e di un collettore ad anello intorno al bacino. Oggi, purtroppo, le acque attraversano la rete viaria caricandosi di inquinanti come idrocarburi, olii e materiali terrigeni, per poi riversarsi direttamente nello specchio d’acqua.

L’obiettivo della conservazione ecologica

L’opera punta alla realizzazione di strutture atte al convogliamento, trattamento e recapito delle acque meteoriche nel terreno dopo la depurazione. L’obiettivo primario resta quello di evitare che il deflusso delle piogge possa alterare o inquinare le fragili lagune costiere, garantendone la conservazione ecologica e idrogeologica. Nel frattempo, però, Ganzirri deve continuare a convivere con l’emergenza, sperando che quello di stamattina sia uno degli ultimi allagamenti prima del traguardo di settembre.

2 commenti

  1. nunme 11 Febbraio 2026 15:11

    Tanto si allagherà anche dopo i lavori.

    6
    5
    Rispondi
  2. Verita 11 Febbraio 2026 19:18

    Non sono bastati 8 anni per risolvere questo problema

    Increscioso oltre che pericolo per la pubblica incolumità

    9
    2
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Pedina l’ex moglie e continua a perseguitarla, 63enne arrestato per stalking
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED