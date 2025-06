Pedone travolta dallo scooter, venerdì l’autopsia su Pina Cucinotta

Ulteriori accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ancora ricoverato il conducente del due ruote

Messina – Sarà effettuata venerdì prossimo l’autopsia sul corpo di Pina Cucinotta, spirata sabato scorso all’ospedale Piemonte, dove era stata ricoverata dopo l’incidente avvenuto in via Tommaso Cannizzaro.

L’indagine

La magistrata titolare del caso Roberta La Speme ha affidato l’incarico al dottore Giovanni Andò di effettuare un’ispezione medico legale approfondita sul corpo della 67enne ed anche un prelievo di tessuti per un eventuale approfondimento con un esame istologico. Subito dopo il corpo della signora sarà restituito ai familiari per i funerali. Il fratello e i figli di Pina Cucinotta, assistiti dall’avvocato Fabrizio Alessi, parteciperanno con un proprio consulente.

Ulteriori accertamenti sulla dinamica

Intanto l’indagine va avanti per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto due giorni prima sulla parte alta della via Tommaso Cannizzaro. La Procura ha disposto un ulteriore accertamento sullo scooter che ha travolto la donna mentre attraversava la strada, per poi finire contro un’auto parcheggiata a bordo strada. L’impatto è stato violentissimo ed anche il corpo di Pina Cucinotta è stato trascinato a valle. All’arrivo del 118 le condizioni della pedone erano già gravissime: aveva un fortissimo trauma cranico e molte ferite. In sella al due ruote c’era un 55enne, anche lui ferito, ora indagato per omicidio stradale. E’ difeso dall’avvocato Nino Cacia.