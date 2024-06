Pensilina nuova in mezzo alla sporcizia

Le fermate Atm dovrebbero essere sempre pulite, per rispetto dell'utenza

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Pensilina nuova, marciapiede vecchio. Si trova in via Pietro Castelli accanto all’ Orto botanico vicino una sezione dell’Università”.

Cerrto è abbastanza assurdo vedere una pensilina Atm nuova di zecca immersa nella sporcizia. Urge, perciò, un pronto spazzamento per il quale facciamo appello alla presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, con l’auspicio che le fermate degli autobus vengano sempre pulite bene, per rispetto degli utenti. Anche questo aspetto serve a promuovere l’uso del mezzo pubblico, così importante per il cambio di verso della città in direzione di una migliore vivibilità.