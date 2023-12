Peppino Cocuzza-Basket Milazzo cede il passo al Cus Palermo - Tempostretto

La formazione tirrenica sciupa un vantaggio in doppia cifra nell'ultimo quarto ed esce sconfitta dal PalaCus di Palermo

Nel vibrante scontro al PalaCus di Palermo tra la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo e il Cus Palermo, la squadra ospite ha tenuto le redini del gioco per la maggior parte della partita, addirittura raggiungendo un vantaggio di +11 nel quarto periodo. Tuttavia, la svolta avviene nei minuti finali, quando i palermitani mostrano una maggiore freddezza e attenzione, ribaltando la situazione e portandosi alla vittoria con un punteggio di 73-68. Coach Romeo e i suoi giocatori sono ora chiamati a riflettere e riorganizzarsi in vista della prossima sfida, la nona di campionato contro l’Invicta 93 cento, in programma sabato 2 dicembre al PalaCocuzza.

Cus Palermo – Peppino Cocuzza-Basket Milazzo 73-68

L’incontro si apre con un equilibrio palpabile, entrambe le squadre rispondono con determinazione nei primi frangenti senza riuscire a creare un divario significativo. Nella fase successiva, l’ingresso di Albana dà slancio agli ospiti, che con una difesa fisica e un’intensità sotto il ferro, conquistano un break significativo, chiudendo il secondo periodo avanti di una sola lunghezza, 34-35.

Al rientro dal riposo lungo, la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo mantiene il controllo del ritmo di gioco, riuscendo a perforare la difesa avversaria in modo continuo. Tuttavia, il Cus Palermo, guidato dall’instancabile Darìo Andre con due triple consecutive, riesce a ridurre il divario a soli 7 punti a 10 minuti dalla fine. Gli ospiti continuano a dettare il ritmo all’inizio dell’ultimo quarto, ma il Cus Palermo inizia una rimonta costante, azzerando il vantaggio avversario. La partita, ora in parità, si intensifica con entrambe le squadre impegnate in difese ferree.

I giallorossi si dimostrano più cinici e abili al rimbalzo, mentre la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo fatica a trovare il canestro, subendo la fisicità offensiva del Cus Palermo. Il sorpasso dei padroni di casa segna un cambio di dinamica nella partita, diventando più intensa e caratterizzata da un minor numero di segnature. Nel quarto quarto, i canestri da campo si fanno rari nei due minuti finali, nonostante i tentativi di falli sistematici. Nonostante le difficoltà ai tiri liberi, il Cus Palermo mantiene il vantaggio e il parziale di 22-10 nell’ultimo periodo condanna la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo alla sconfitta.

Tabellino

Parziali: 15 – 14; 19 – 21; 17 – 23; 22 – 10.

Cus Palermo: Mensah P., Tagliareni D. 8, Pirrera M. 23, Bonanno L. 4, Filippone A. 1, André D. 15, Bertolino M., Inzerillo A. 9, Benfratello F. 3, Fontana E. 8, Geraci E., Calandra M. 2. Coach: Catania.

Peppino Cozuzza-Basket Milazzo: Conidi D. 13, Samardzic B. 20, Saporita F., Preci D., De Gaetano M. 2, Vukobrat B. 2, Collier Broms J. 7, Saraò S., Albana S. 6, Ficarra R., Iannello M. 14, Miraglia M. 4. Coach: Romeo.

