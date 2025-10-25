 Per Acr Messina - CastrumFavara ingresso gratuito fino a 17 anni

Redazione

sabato 25 Ottobre 2025 - 17:00

L'iniziativa voluta dai nuovi proprietari, servirà compilare un form online. Davis: "Restituiamo questo stadio al suo popolo"

MESSINA – In occasione della gara Acr Messina vs Castrum Favara in programma alle ore 15:00, il Racing City Group, nelle persone di Morris Pagniello e Justin Davis, si presenterà ufficialmente a tutti i tifosi giallorossi. Per celebrare questo momento speciale, la società ha deciso di aprire le porte dello Stadio Franco Scoglio con un’iniziativa straordinaria: ingresso gratuito per tutti i ragazzi fino a 17 anni, servirà compilare e inviare il form. L’invito è esteso anche alle persone in difficoltà segnalate da Messina Social City, a cui verrà donato il biglietto d’ingresso.

Justin Davis ha dichiarato: “Quando sono arrivato qui, ho fatto una promessa: restituire questo stadio al suo popolo. Domenica è il primo passo. Voglio vedere sorrisi, voglio sentire voci, voglio che ogni bambino capisca cosa significa amare una maglia. Questi colori sono la nostra storia, la nostra identità. E domenica, insieme, la onoreremo. Messina, torniamo a casa”. Prevista per la partita di domani anche: spettacoli pirotecnici, DJ set con DJ Kate che intratterrà il pubblico giallorosso, sorprese speciali per tutti i tifosi.

Aperta la prevendita Acr Messina – CastrumFavara
• Curva “Amici del Messina”: € 10 + diritti di prevendita
• Curva Over 65 e Donne: € 8 + diritti di prevendita
• Studenti di tutte le età: saranno attivate iniziative dedicate, comunicate direttamente tramite le scuole aderenti
• Tribuna: € 15 + diritti di prevendita
Biglietti acquistabili anche su PostoRiservato.it

Punti vendita
• Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)
• Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)
• Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)
• Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)
• Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)
• Bar La Rosa Nera (Via Giorgio la pira 7 Messina 98125 – Pistunina)
• Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)
• Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)
• Scotch Bar ( Via Cassisi, 2 Milazzo)

