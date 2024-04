Per Basile il progetto ponte si richiama a una “vecchia” Messina

Le parole del sindaco in Commissione: "Non tiene conto della città che sta cambiando". Oggi la Conferenza dei servizi a Roma

MESSINA – Oggi è il giorno della Conferenza dei servizi sul ponte sullo Stretto a Roma. Ieri l’intervento del sindaco Federico Basile in Commissione ponte: “Portiamo a Roma un documento che si sintetizza in dieci punti nel quale sono stati individuati elementi o criticità del territorio che oggi è diverso da ieri. Il mio compito non è quello di chiedere. Nella Conferenza dei servizi non si chiede niente. Ma è quello di tutelare ciò che abbiamo rispetto a un’opera che si accavalla a tutto il resto, cioè a una città che sta cambiando se pensiamo all’alta capacità con Catania, al porto di Tremestieri e a tanto altro”.

Per il sindaco, “il progetto del Ponte era quello del 2011 ed è stato riaggiornato” ma fa riferimento a una “vecchia” Messina. Evidenzia Basile: “Probabilmente aveva bisogno non di una scadenza temporale finalizzata a chissà quale altro obiettivo ma di un processo di gestazione in base al quale in Conferenza dei servizi si arrivava con un’altra preparazione. Una preparazione che probabilmente avrebbe evitato che il Comune di Messina chieda, ad esempio, perché non sono state prese in considerazioni le Zps, le Zone di protezione speciale”.

“Impensabile la mancanza di chiarezza in tema di espropri”

Ha aggiunto Basile: C’è il tema della riserva naturale con il cambio di morfologia in una zona dall’equilibrio sottile. I punti su cui chiediamo chiarimenti specifici riguardano la progettazione e la realizzazione. Riteniamo che i tempi difficilmente possano essere rispettati in base a quanto abbiamo valutato”.

Il sindaco ha poi dichiarato che “è impensabile che da qui a sei mesi non si sappia dove si parte e dove si arriva, anche sul tema degli espropri. Mentre un altro tema fondamentale riguarda sia le opere a terra sia le opere complementari. Dalle analisi non si è verificata una valutazione oggettiva rispetto a com’è oggi la città. Il progetto è stato aggiornato senza dialogare con quanto è accaduto nel frattempo in questi anni”.

