 Per il Messina altra notizia positiva dal Tribunale Nazionale Federale

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Redazione

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sabato 06 Giugno 2026 - 17:30

In attesa delle motivazioni prosciolto il dirigente Bellantoni che ad inizio maggio era stato deferito dal procuratore federale

Il Tribunale Federale Nazionale nel giro di poche settimane è tornato ad occuparsi di possibili guai in casa Acr Messina e torna a prosciogliere la società peloritana. Lo stesso presidente, Carlo Sica, che aveva già rigettato i ricorsi di Reggina e poi Reggina, Sancataldese e Acireale nella giornata del 4 giugno ha prosciolto il dirigente Giuseppe Bellantoni.

Lo stesso era stato deferito dal procuratore federale un mese prima il 5 maggio. Si attendono ora le motivazioni ma il Messina esce indenne anche da questo procedimento che vedeva coinvolto va ribadito solo il dirigente. Uno dei due però che insieme a Maurizio Mantineo nelle settimane in cui i proprietari Justin Davis e Morris Pagniello non sono fisicamente a Messina in pratica reggono le redini della società.

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