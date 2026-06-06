Per il Messina altra notizia positiva dal Tribunale Nazionale Federale

In attesa delle motivazioni prosciolto il dirigente Bellantoni che ad inizio maggio era stato deferito dal procuratore federale

Il Tribunale Federale Nazionale nel giro di poche settimane è tornato ad occuparsi di possibili guai in casa Acr Messina e torna a prosciogliere la società peloritana. Lo stesso presidente, Carlo Sica, che aveva già rigettato i ricorsi di Reggina e poi Reggina, Sancataldese e Acireale nella giornata del 4 giugno ha prosciolto il dirigente Giuseppe Bellantoni.

Lo stesso era stato deferito dal procuratore federale un mese prima il 5 maggio. Si attendono ora le motivazioni ma il Messina esce indenne anche da questo procedimento che vedeva coinvolto va ribadito solo il dirigente. Uno dei due però che insieme a Maurizio Mantineo nelle settimane in cui i proprietari Justin Davis e Morris Pagniello non sono fisicamente a Messina in pratica reggono le redini della società.

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