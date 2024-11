Per il Messina è ora di sbloccarsi in trasferta, oggi l’occasione con l’Altamura

Fischio d'inizio alle ore 15 al "San Nicola" di Bari, ecco i convocati biancoscudati e la possibile formazione

MESSINA – Il Messina si trova già a Bari dove questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15, affronta nella partita valida per la quattordicesima giornata di campionato il Team Altamura. Si tratta di una sfida delicata in ottica salvezza visto che entrambe le squadre stazionano nella metà bassa delle classifica. I pugliesi vengono da cinque risultati utili consecutivi, i biancoscudati dopo il pari di Catania hanno trovato la seconda vittoria del campionato in casa. Manca la vittoria esterna e non c’è occasione più propizia che ottenerla contro la squadra di Di Donato.

In primis la neopromossa è una delle avversarie più abbordabili del girone e il Messina ci giocherà sulla scia dell’entusiasmo dei tre punti ottenuti col Giugliano. O almeno questa è la speranza. In secondo luogo poi i biancorossi non giocano in casa al “San Nicola” ma lo utilizzano come campo casalingo mentre si effettuano i lavori al “Tonino D’Angelo”. Il saldo dei punti ottenuti in trasferta per il Team Altamura è decisamente più alto di quelli ottenuti nei match sulla carta casalinghi.

Non ci sono precedenti tra le due formazioni, mentre il Messina ha alcuni precedenti con l’arbitro Diop. Sarà sicuro assente Giulio Frisenna, squalificato per quinta ammonizione, mancano tra le fila del Messina anche i Primavera Di Bella e Mameli che nelle ultime uscite, anche in trasferta, erano presenti nella lista convocati.

I convocati e la probabile formazione del Messina

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999).

Difensori: Marco Manetta (1991), Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Mame Ass Ndir (2001), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Pierluca Luciani (2002), Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Gabriel Antonio Adragna (2006).

Il possibile schieramento di partenza del Messina in un 4-3-3 è: Krapikas tra i pali, linea difensiva a quattro con Lia, Manetta, Rizzo, Ortisi; in mezzo al campo Garofalo che ha già giocato a destra con Petrucci regista e Pedicillo mezzala sinistra; in avanti nel tridente Re, Anatriello e Petrungaro.

