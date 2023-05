Per il Messina Rugby vittoria con bonus, Salerno sconfitto per 36-0 - Tempostretto

Sesta vittoria in campionato per la squadra allenata dal duo Alibrandi-Miduri, il Messina Rugby sale a quota 28 punti in Serie B

MESSINA – Il Messina Rugby conquista un’ampia vittoria contro l’Arechi Rugby di Salerno. Partita già indirizzata dopo i primi quaranta minuti quando i tuttineri peloritani sono avanti per 29-0 e hanno ottenuto il punto di bonus, il quarto del loro campionato. Tra le fila del Messina Rugby prestazione da 16 punti per Alessio Solano che va a segno in tutti i modi possibili: meta, calcio piazzato, trasformazione.

Si tratta della sesta vittoria in campionato che cancella la prestazione opaca di settimana scorsa quando Messina ha subito, lontano da casa, un pesante 62-7 contro il Frascati Rugby. Questa volta la vittoria è arrivata per la formazione peloritana che tra l’altro non ha concesso agli ospiti salernitani di segnare punti. Nelle ultime due giornate di Serie B che vedranno Messina impegnata nel girone 4 trasferta contro L’Aquila e poi ultima in casa il weekend del 14 maggio contro l’Olimpic Club di Roma.

Messina Rugby – Arechi Salerno 36-0

Inizia forte la formazione di casa che al 7′ passa in vantaggio grazie alla meta di Gaetano Spadaro. Incrementa Solano che tra trasformazione, poi un calcio piazzato al 10′ e poco dopo il quarto d’ora del primo tempo una sua meta poi trasformata fa volare Messina sul 17-0.

L’Arechi non riesce a reagire e nei minuti finali dei primi quaranta minuti subisce ancora le mete di Durante e di Ouedraogo, di queste una sola è trasformata da Solano. Il Messina Rugby al riposo vince 29-0 e ha già ottenuto il punto di bonus. Nei secondi quaranta minuti la formazione dei tecnici Alibrandi-Miduri gestisce e continua a non subire punti, anzi va ancora a segno trovando all’11’ la quinta meta di giornata con Tripodi, trasformata da Solano per il 36-0.