Parco Aldo Moro, la bellezza che Messina non sapeva di avere VIDEO

MESSINA – Una collina verde che guarda il mare. Si vede lo Stretto, la Falce e persino il Pilone di Torre Faro. Parco Aldo Moro è la bellezza che Messina non sapeva di avere. Un gioiello in pieno centro città, sul viale Regina Margherita, sconosciuto agli stessi messinesi. E se la maggior parte dei cittadini nemmeno lo conosceva, quelli che ci avevano messo piede prima dell’inaugurazione erano davvero pochi.

Da più di 50 anni negato alla città

Il parco per più di 50 anni è stato negato alla città. Dall’esterno si vedeva solo un cancello arrugginito e si poteva solo fantasticare su cosa ci fosse dentro. Il Comune di Messina lo aveva ceduto all’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Tutt’ora la struttura centrale è di proprietà dell’Istituto, ma grazie ad una convenzione stipulata nel 2021, le aree esterne sono tornate al Comune. Dall’accordo alla fine dei lavori sono trascorsi 3 anni. Sono stati spesi quasi due milioni di euro per restituire alla città un polmone verde che neanche sapeva di avere.

Il Forte Vivonne “divorato” dalle erbacce

Poco prima che iniziassero i lavori l’area era una grande selva in cui era difficile accedere. Le erbacce avevano letteralmente ricoperto ogni passaggio e “divorato” ciò che resta del Forte Vivonne. Ora anche questo pezzo di storia è tornato alla luce. E’ stata realizzata una passerella in legno per ammirarlo e presto verranno collocate delle targhe descrittive. Il percorso si illumina al calare del sole, rendendo la passeggiata serale ancora più suggestiva. Presto verranno posizionati anche i cartelli con le indicazioni e le norme da seguire quando ci si trova nel parco.

Cosa è stato fatto

Così si è trasformata la selva in prato inglese. Oggi il parco è caratterizzato da una grande distesa di verde, con varie essenze, fiori e piante aromatiche. In mezzo dei sentieri per passeggiare e diverse sedute rettangolari o circolari. Poi le installazioni dalle forme geometriche per avere un punto di osservazione unico sullo Stretto. La cornice ideale per scattare foto e selfie. E infatti fin dal giorno dell’inaugurazione sono stati presi d’assalto dai messinesi che hanno voluto portare a casa un ricordo della giornata.

Mancano ancora i bagni e un punto ristoro

Nonostante lo spazio sia stato inaugurato ci sono ancora da fare delle migliorie. Alcuni ultimi ritocchi verranno fatti subito, altri lavori con un appalto successivo. Ad esempio verranno realizzati dei bagni e un punto ristoro all’ingresso, in una struttura che oggi è fatiscente e andrà completamente ristrutturata. Ma non solo, anche qui sorgerà una struttura in legno simile a quella polifunzionale di Villa Dante. E si sta valutando la possibilità di posizionare dei giochi o attrezzi per fare sport.

Gestione a Messina social city, cura e pulizia a Messina servizi

A tagliare il nastro, come di consueto, c’erano il sindaco Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio e molti degli assessori. In prima linea Francesco Caminiti, che ha seguito i lavori giorno dopo giorno. Adesso il parco sarà affidato a Messina social city, come tutte le ville comunali, e la cura del verde e la pulizia a Messina servizi.

Uno spazio moderno alla portata di tutti

I lavori sono stati diretti dall’architetto Massimo Potenzone, che ha anche apportato delle variazioni al progetto iniziale. Oggi Parco Aldo Moro è diventato lo spazio ideale per passeggiare, leggere un libro o fare un picnic fra amici. Alla portata di tutti: famiglie, ragazzi, coppie di fidanzati e anziani. Un parco moderno, che potrà essere vissuto tutti i giorni, tutto il giorno. Seguirà gli orari di apertura e chiusura delle ville comunali. Quindi dalle 8 alle 20 e dalle 9 alle 21, nel periodo estivo. Da oggi sarà sempre aperto e sarà di nuovo di tutti. Sono ormai lontani gli anni in cui erano le occupazioni a tenere accesi i riflettori su questo luogo negato.

