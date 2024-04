Per il ponte sullo Stretto “il vento non sarà mai un problema”

In commissione gli ingegneri Diana e Devifranceschi hanno spiegato: "I test fatti con velocità superiori, resisterebbe anche ai tifoni"

MESSINA – Il vento “non sarà mai il problema del ponte sullo Stretto“. Le rassicurazioni sulla sicurezza dell’opera sono state date durante la Commissione ponte, presieduta da Pippo Trischitta, dagli ospiti: l’ingegnere Achille Devitofranceschi, il professor Giorgio Diana in collegamento da Milano e l’ingegnere Alessandro Piccareta (con loro anche Antonio Campagna della Stretto di Messina spa). Lunghissima e molto tecnica la discussione in aula, portata avanti soprattutto da Diana e Devitofranceschi, con accenni storici, numeri e termini specifici.

Diana: “La velocità di progetto molto più elevata di quanto registrato”

Ma la parte principale si è forse toccata nella prima metà di discussione, quando si è parlato dei test e della velocità del vento a cui resisterebbe il ponte. Giorgio Diana ha iniziato con un breve excursus della propria carriera e poi ha spiegato: “Il vento ha una velocità media di 60 metri al secondo ed è la velocità media più alta presa in considerazione per i ponti. In Giappone stanno progettato un ponte con lo stesso impalcato di quello di Messina e pur avendo i tifoni hanno fatto studi basandosi su 50 metri al secondo. Noi senza tifoni abbiamo aumentato. La velocità di progetto significa che il Ponte non deve avere problemi di nessun tipo fino a questa velocità. In effetti sullo Stretto la velocità massima mai registrata ha una media a Punta Faro, registrata nel 2010, è stata di 30 metri al secondo. Le raffiche sono arrivate a 40 metri al secondo. Per dirvi che la velocità di progetto è molto elevata rispetto alla massima mai registrata”.

“I problemi sono diversi – ha proseguito -, suddivisi in diverse categorie: i carichi statici; l’instabilità ad un grado di libertà, quello per cui è crollato il ponte negli Stati Uniti; l’instabilità da flutter, che è il problema di oggi dei ponti, il moto verticale del ponte accoppiato al moto torsionale”. Concentrandosi sul flutter ha spiegato: “Quando c’è vento e l’impalcato ruota, la struttura, cioè le funi portanti e tutto il resto, contrastano la rotazione con le reazioni elastiche per riportarlo alla situazione precedente”.

Devitofranceschi: “Ponte studiato per resistere”

Devitofranceschi ha aggiunto: “Il flutter è il mostro nero dei ponti sospesi e il Ponte sullo Stretto di Messina è stato studiato per resistere molto bene. Abbiamo fatto degli studi sul vento nell’area di Messina e per vent’anni abbiamo tenuti aperti gli anemometri, tenendo anche in conto alcune stazioni meteorologiche. Abbiamo trovato che la velocità del vento, quella che chiamiamo la velocità di progetto, a cui deve resistere è 60 metri al secondo. Fondamentalmente il progetto è tarato affinché tutto il sistema regga fino a 60 metri al secondo, anche se il Ponte ha una resistenza totale fino a 54 metri al secondo di velocità media, cioè non sentirà totalmente niente”.

“Potrebbe resistere ai tifoni del Pacifico”

E ancora: “Le prestazioni del flutter sono brillanti e decisamente superiori a ciò che serve. Perché questa velocità di 54 metri al secondo ricorrerà con una probabilità molto forte soltanto una volta ogni 2mila anni. Non ogni 200 anni. Sono solo elaborazioni statistiche perché nessuno ha mai misurato niente di simile nel bacino del Mediterraneo. Il ponte sostanzialmente potrebbe reggere ai tifoni del Pacifico. Non saranno mai il vento o il flutter il problema del ponte”.

