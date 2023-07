Per il Volley Letojanni ritorna Arena, nuovi arrivi di Cicala e Cianci - Tempostretto

Ancora movimenti in entrata per la società Volley Letojanni che chiude il reparto dei liberi con Cicala e sostituisce i centrali in uscita Speziale e Sciuto

LETOJANNI – Continua a prendere forma il roster del Volley Letojanni per la stagione agonistica 2023-2024. Alla corte di mister Gianpietro Rigano arriva, ultimo in ordine di tempo, il giovane Gianmarco Cicala classe 2003, acquisito in prestito dalla Jonica Volley Santa Teresa, che va a completare la batteria dei liberi insieme a Matteo Manuel Maccarrone.

Dopo Maccarone Letojanni aveva ufficializzato altri due colpi in entrata: il ritorno di Robertino Arena, classe 1982, e l’acquisto di Valerio Cianci, classe 2001. Queste ultime operazioni resesi necessarie per via della partenza dei due centrali dello scorso anno Davide Speziale e Federico Sciuto i quali hanno rappresentato uno snodo importante nella squadra del presidente Alfio Valastro.

Gianmarco Cicala chiude il reparto dei liberi

Il giovane atleta santateresino, cresciuto volleisticamente nella squadra della sua città e che nelle ultime due stagioni si è ben disimpegnato nei campionati di Serie C, è un ragazzo di prospettiva che ha deciso di sposare il progetto del Volley Letojanni con l’intento di mettersi subito a lavoro e di dimostrare la sua duttilità e la sua capacità di entrare subito in campo quando lo staff tecnico lo chiamerà all’appello durante la stagione, rivestendo non solo il ruolo di secondo libero ma che potrà essere schierato come giocatore in seconda linea sia in difesa che in ricezione. Entusiasta dell’occasione concessagli, Cicala rappresenta il quarto volto nuovo della prossima stagione e va notevolmente ad abbassare, come annunciato dalla dirigenza all’inizio della campagna acquisti, l’età media del roster letojannese. Un ringraziamento particolare va alla società del Santa Teresa ed in particolare al dirigente Francesco Cicala che ha permesso che questa operazione si chiudesse in poco tempo. “Sono molto entusiasta di entrare a far parte di questo nuovo progetto – afferma Gianmarco Cicala -. Letojanni è una realtà pallavolistica seria e ambiziosa nella quale sotto l’attenta guida di mister Rigano potrò crescere sia tecnicamente che mentalmente. Cercherò di restituire la fiducia riposta in me dando il massimo contributo per il raggiungimento degli obiettivi ai quali la società aspira”.

Arena e Cianci, una conferma e un nuovo arrivo per Letojanni

Per Arena si tratta di un gradito ritorno avendo vestito per tre anni, seppur in periodi intervallati, la maglia del Letojanni e con il quale si è sempre lasciato in buoni rapporti. Arena va a ricostituire una batteria importante insieme a Balsamo e Battiato con i quali sei anni fa nel Misterbianco hanno segnato una tappa importante conquistando agli spareggi la Serie A2. Dalla parte di Arena ci sono l’esperienza oltre che la duttilità e la sua capacità di essere decisivo nei momenti cruciali della gara su cui la società punta molto. “Sono molto entusiasta di aver ricevuto nuovamente dopo i tre anni di permanenza a Letojanni – afferma il centrale Arena – l’ennesima chiamata per rientrare nel progetto della società Jonica. Mi metterò a disposizione della squadra per dare il mio contributo, dove oltretutto ritrovo amici oltre che grandi giocatori come Adry e Gio (Adriano Balsamo e Giovanni Battiato ndr) e un ambiente sempre professionale e caloroso”.

Valerio Cianci, che ha iniziato la sua attività volleistica nel Volley Club Avola per continuare poi nel Volley Catania, è invece un desiderio che si realizza per la società letojannese che aveva puntato gli occhi sul giovane atleta già da qualche stagione. “Sono grato per l’opportunità datami dal Volley Letojanni – è il commento di Cianci – squadra competitiva che negli ultimi anni è rimasta in vetta alla classifica di serie B, ed entusiasta di lavorare a fianco di professionisti come Giovanni Battiato e Roberto Arena, due dei migliori centrali di serie B, e Adriano Balsamo, mio ex allenatore e compagno di squadra nonché uno dei migliori palleggiatori di serie B. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso e di dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

