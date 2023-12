"Messina, città di Antonello": una due giorni di eventi - Tempostretto

Conferenze e mostre a Palazzo Zanca e al Palacultura 18 e 19 dicembre

MESSINA – Entra nel vivo il progetto “Messina, città di Antonello”. Un progetto realizzato in occasione del 70° Anniversario della grande mostra “Antonello da Messina e la pittura del ‘400 in Sicilia” del 1953, promosso dall’amministrazione comunale, con il sindaco Basile e l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, in sinergia con le associazioni “Antonello da Messina” e “Cara beltà – Sicilia”, presiedute dall’operatrice culturale Milena Romeo. Collaborano Circolo Filatelico Peloritano, Fai, Archeoclub d’Italia e Rotary.

Il programma dell’evento “I luoghi della memoria, la poetica e i misteri del “no humani pictoris” comprende conferenze, mostre tematiche, proiezioni, annullo postale, posizionamento di targhe legate all’artista (una a Piazza Antonello e l’altra al busto di Antonello di Palazzo Zanca).

L’appuntamento è lunedì 18 dicembre dalle 9.30 al Salone delle bandiere, con sessione pomeridiana, e martedì 19 dicembre al Palacultura con l’inaugurazione della mostra didattica.

Tra gli interventi di lunedì mattina, quello di Pierluigi Leone De Castris, un’autorità nel campo della storia dell’arte e professore universitario.

Il programma nel segno di Antonello

Lunedi 18 dicembre Palazzo Zanca Salone delle Bandiere

Federico Basile, Sindaco di Messina

Enzo Caruso, Assessore alla Cultura e Turismo Comune di Messina

Mons. Cesare di Pietro, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela

Milena Romeo, Presidente delle Associazioni Cara Beltà Sicilia e Antonello da Messina

Lunedì 18 Dicembre

ore 9.30 prima sessione

presiede e introduce

Grazia Musolino

Pierluigi Leone De Castris

Antonello: gli inizi, tra Messina e Napoli

(14451465)

Francesca Campagna Cicala

Quattrocento a Messina: l’ambiente e la cultura artistica ai tempi di Antonello

Caterina Di Giacomo

Antonello al Museo osservato speciale.

Ultimi step conoscitivi con il supporto della scienza

Grazia Musolino

I Gonfaloni del Magister Antonellus

tra pitture, intagli e “sublevii“

ore 13.00 sospensione dei lavori

Posizionamento della targa al busto di Antonello di Antonio Bonfiglio

ore 16.00 seconda sessione

presiede e introduce

Pierluigi Leone de Castris

Giampaolo Chillè

Su un’opera perduta di Antonello:

fortuna critica e iconografica

Salvatore Bottari

Società ed economia a Messina

nel secondo Quattrocento:

il potere contrattuale di Antonello

Gioacchino Barbera

Le mostre antonelliane del 1953 e del 1981: nuovi materiali

e qualche riflessione

Martedi 19 dicembre Palacultura

ore 9.30 prima sessione

presiede

Milena Romeo

introduce

Grazia Musolino

Katia Giannetto

L’attività di Antonellus messaneus.

Un percorso didattico sulla vita e le opere

Luciano Giannone

Itinerario immersivo dentro la pittura di Antonello

ore 13.00 sospensione dei lavori

ore 17.00seconda sessione

saluti

presiede

Milena Romeo

Andrea Nalesso

Racconti di luce nell’esperienza dello spazio espositivo. L’allestimento di Carlo Scarpa e Roberto Calandra al Palazzo Comunale di Messina 1953

Carmelo Celona

La casa di Antonello a Messina. progetto per la realizzazione di una casa museo e di un centro culturale immersivo.

Ore 18.00

Inaugurazioni mostre

Mostra filatelica, Omaggio ad Antonello da Messina, Video sulla mostra “Antonello e la Pittura del ‘400 in Sicilia”

