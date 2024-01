“Per la pace e i diritti umani” a Messina con Cgil, Anpi ed Emergency

L'iniziativa in programma a Messina il 18 gennaio con esponenti nazionali e nel cuore l'antifascismo

MESSINA – “Per la pace, per i diritti umani”. La Cgil Messina, l’Anpi Messina ed Emergency, con associazioni e realtà impegnate in campo umanitario e movimenti della società civile, promuovono iniziative di riflessione, di sostegno alla mobilitazione contro i conflitti, per un impegno comune contro guerra, fascismi, razzismi.

“L’obbligo della pace in un mondo che cambia” è il tema al centro dell’iniziativa in programma giovedì 18 gennaio, alle ore 18, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca che vedrà la partecipazione del presidente nazionale dell’Associazione partigiani, Gianfranco Pagliarulo, e della presidente nazionale di Emergency, Rossella Miccio, oltre che di esponenti del mondo della cultura e del sindacato. Interverranno la segretaria regionale della Cgil Sicilia Angela Biondi e la presidente di “Libertà e Giustizia” Daniela Padoan.

Ieri mattina la presentazione nella sede della Cgil da parte del segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti, del presidente Anpi Messina Pippo Martino, del referente di Emergency Orazio Grimaldi, alla presenza di padre Felice Scalia che interverrà all’iniziativa in programma.

L’iniziativa sarà preceduta da un altro momento, alle ore 16, con la presentazione del libro “Antifascisti adesso” del presidente nazionale Anpi Pagliarulo. L’autore ne discute con Saverio Di Bella, Peppino Restifo e Antonio Nunzio Isgrò.

La Cgil Messina, l’Anpi, Emergency scrivono in una nota: “Interveniamo per contrastare qualsiasi processo di involuzione politica, civile, sociale, per un Paese di democrazia e di eguaglianza sociale. Il sindacato e le associazioni proseguono il percorso di resistenza e di liberazione per una nuova Italia, di pace, di lavoro, di progresso sociale, civile e culturale: l’Italia della Costituzione antifascista”.

Articoli correlati